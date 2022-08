Na vybrané domácnosti se v uvedeném období obrátí tazatelé výzkumných společností STEM/MARK a MEDIAN. Rozhovor s tazatelem bude trvat přibližně dvě hodiny. Každý respondent obdrží za účast ve výzkumu finanční odměnu 800 korun. Pro úspěch výzkumu je zásadní, aby se co nejvíce oslovených domácností do výzkumu zapojilo, neboť do výzkumu byly zařazeny podle mezinárodní metodiky a nemohou být nahrazeny.