Česká Lípa - Nemovitosti, ve kterých českolipská Farní charita sídlí, jsou v havarijním stavu. Zastupitelstvo města rozhodlo, že komplex současnému nájemci odprodá, a ten si jej následně opraví.

Zadní pohled na komplex budov Farní charity v Dubické ulici od břehu Ploučnice. | Foto: Deník/Jiří Jelínek

Azyl pro matky s dětmi, dobrovolnické centrum, sklad ošacení pro ty, kdo si jej nemohou dovolit nebo klub pro děti ze sociálně slabých rodin, to vše a mnohé další sídlí v komplexu budov v českolipské Dubické ulici.

Provozovatel těchto služeb, českolipská Farní charita, má objekty v dlouhodobém pronájmu od města Česká Lípa, které je vlastní. Podmínky nájmu rozlehlých budov jsou sice výhodné, pouhých 25 100 korun za rok, ale dlouhou dobu neproběhla žádná výraznější investice do technického vybavení a rozvodů, čímž se postarší budovy pomalu dostávají do nevyhovujícího stavu.

Věčně ucpaný odpad

„Jsou tam původní rozvody elektřiny a odpadů, máme s tím často problémy. Zvláště v azylovém domě, kde se nám odpad pravidelně ucpává, musíme často investovat do oprav," říká ředitelka českolipské Farní charity Eva Ortová s tím, že se prý navíc chystá zpřísnění hygienických požadavků na bydlení. „Na to chceme rovněž reagovat, neboť ve stávajících podmínkách, pokud se tam nebude investovat, bychom museli službu uzavřít," pokračuje.

Řešením výše zmíněných problémů může být odkup nemovitostí za jedenáct milionů korun, jenž schválilo českolipské zastupitelstvo při svém posledním jednání.

Má to však jeden háček. Charitě musejí být přiřčeny dotace, o které v souvislosti s projektem požádala. „Chceme využít dotačních prostředků z Integrovaného operačního programu," říká Eva Ortová. Dotace by měla být použita jak na nákup nemovitostí, tak na jejich opravu. Bez jejího udělení by si nákladnou investici nezisková organizace mohla jen těžko dovolit. Na to ostatně pamatuje i schválený návrh. V případě, že nastane nějaký problém, mohou obě strany od dohody odstoupit.

Návrh smluv je ve vztahu ke kupujícímu podle slov místostarosty České Lípy Juraje Ranince (ODS) poměrně tvrdý „Město tam navrhuje desetileté předkupní právo, šestiletou udržitelnost sociální služby a smluvní pokutu 500 000 korun, pokud nedojde k naplnění toho plánu," říká s tím, že objekty pro město nejsou využitelné jinak než stávajícím způsobem.

Komunisté jsou proti

Proti záměru se během jednání nejhlasitěji ozval zastupitel František Chot (KSČM). „Já ty objekty dobře znám, já naproti bydlím. Šestiletá udržitelnost se mi zdá dost malá," říká Chot s tím, že jedna z dřívějších rad města schválila pronájem na padesát let, což by viděl jako přiměřené.

Chotovi se hlavně nelíbí podstata celé transakce a ze zásady s ní nesouhlasí.

„Jedny veřejné peníze se vezmou, je jedno kde, z ministerstva, v nějakém eurofondu, a ty se přesunou do další veřejné pokladny, v tomto případě města Česká Lípa. Veřejný majetek pak přejde do soukromých rukou Farní charity, respektive církve. Tomu říkám kšeft jak stehno za jedenáct milionů," říká Chot. Naráží při tom na způsob financování organizace.

Farní charita Česká Lípa je neziskovou organizací, která je mimo příspěvků města Česká Lípa financována z dotací Ministerstva práce a sociálních věcí, Ministerstva vnitra, z Projektu IP-1 Služby sociální prevence v Libereckém kraji, Krajským úřadem Libereckého kraje, Úřadem práce Česká Lípa, různými nadacemi a sponzorskými dary od regionálních firem a drobných dárců.