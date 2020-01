Přes některé varovné hlasy o blížící se hospodářské recesi hodlá i v novém roce českolipská továrna na kancelářská a průmyslová svítidla Modus hodně investovat, nakupovat nejnovější techniku a vylepšovat svůj vývoj a výrobu. Jen tak může udržet náskok před dravou konkurencí z Asie.

Výrobce z České Lípy za uplynulý rok utržil kolem miliardy korun. „V milionových investicích do modernizace výroby a technologií budeme dál pokračovat. Máme v plánu navazovat i v produktových inovacích,“ poznamenal obchodní ředitel společnosti Modus Jan Kavka.

Jak upřesnil, v novinkách se chtějí více zaměřit na segment designových svítidel a dále i na takzvaná chytrá svítidla ovládaná bezdrátově nebo se zabudovanými senzory, která se přizpůsobují denním cyklům Slunce.

V inovacích hraje zásadní roli zdejší speciální vývojové oddělení. Celé osvětlení si už prakticky dokážou vyrobit sami, bez závislosti na cizích dodavatelích. „Obstát v konkurenci nám pomáhá fakt, že náš vývoj dokáže připravit svítidla na míru pro konkrétní projekty. V tom je naše velká výhoda, umíme zákazníkům a architektům vyrobit vše podle jejich potřeb,“ uvedl už dříve jednatel Lubomír Kalina. Podle něj je českolipská továrna výjimečná i mezi evropskými producenty. Vlastní totiž ojedinělé technologie na výrobu světelné části LED panelů. Naprostá většina jiných firem tyto panely nakupuje v Číně.

Rok 2020 sledují majitelé Modusu s mírným optimismem. V Česku zásadní výkyvy ve vývoji ekonomiky neočekávají.

„Navíc jsme především exportní firmou, kdy kolem 70 procent svítidel vyvážíme na evropské i mimoevropské trhy,“ dodal Jan Kavka s tím, že pokud nedojde k výraznějšímu ochlazení evropské či celosvětové ekonomiky, očekává firma letošní rok přinejmenším stejně úspěšný jako ten loňský.

Podnik, kde funguje „rodinné řízení“, dává práci 500 zaměstnancům, mnoho z nich zde zůstává od založení firmy. „Vedoucí úseků jsou odborníci, ale není tu žádný najatý manažer, co je dva roky v jedné firmě a pak zase jde dál. To my neděláme. Hodně lidí je u nás zaměstnáno už hodně dlouho, a to nám myslím také pomáhá,“ řekl Kavka.

Továrna začínala jako drobný výrobce, který ohýbal a lakoval plechy. Před osmi lety tu spustili výrobu světelných zdrojů a nyní už vyvíjejí i vlastní elektroniku do svítidel. Jedním z klíčových milníků byl rok 2007, kdy firma zakoupila komplex bývalých železničních strojíren v České Lípě a po rozsáhlých opravách do něj přesunula kompletní výrobu. „Byl v dezolátním stavu. Do oprav a nákupu nejmodernějších výrobních technologií jsme investovali v řádech stovek milionů korun. Dosud je to naše rekordní investice,“ vypočítal manažer Kavka.

V posledních letech exportuje firma svá svítidla do celého světa. Jedněmi z prvních zemí byly Rusko a Kazachstán, následovala Evropa. Značka Modus už také prorazila i na exotické trhy, jako jsou Gruzie, Kuvajt nebo Nový Zéland. Do zahraničí společnost prodává 70 procent produkce.