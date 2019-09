Lidé mohli posoudit návrh na proměnu v ulicích Erbenova a Berkova, urbanistické vize okolí KD Crystal, řeky Ploučnice, pohled na Škroupovo náměstí, Jiráskovo divadlo či představu o rozhlednách nebo o parku u Vodního hradu Lipý.

„České Lípě jsme se v ateliéru věnovali celý semestr a tématem pro nás bylo vytvoření komplexního urbanistického řešení města,“ vysvětlil jeden z pedagogů, architekt Jiří Klokočka.

Starostce Jitce Volfové se líbily všechny návrhy, i když některé z nich byly opravdu hudbou daleké budoucnosti: „Je ale vždy zajímavé vyslechnout si názory odborníků a nechat si ukázat, co všechno by bylo možné, pokud bychom se nemuseli řídit majetkovými vztahy, památkáři nebo aktivními povodňovými zónami,“ řekla.

Podle studentky Markéty Červinkové rozsah témat studentských prací předčil očekávání: „Troufám si říct, že i vize řady Českolipáků. Prezentace ukázala, jak moc je odborný a nezaujatý pohled potřeba. A také kolik různých variant řešení pro různé lokality existuje,“ uvedla studentka, která pomohla spolupráci města a fakulty rozvinout. „Projekty jsem znala od začátku, byla jsem studentům jako rodačka poradcem, pokud je zajímaly věci, které nikde nezjistí, ať už šlo o to, co Lípě chybí nebo co v nejbližší době plánuje,“ prozradila Červinková.

I když se zdráhala hodnotit, líbil se jí návrh Matěje Tobiáše se zástavbou na proluku od Unionky po Kounicův dům. „Přesně tím demonstroval problém českolipského centra. Potřebujeme, aby žilo, aby tu lidé bydleli,“ zmínila Markéta Červinková. „Projekt Maxe Mohla zase ukazuje, jak by mohlo žít Škroupovo náměstí,“ dodala studentka, která se těší, že v budoucích letech bude pro zásadní projekty klíčový i názor městského architekta a studentské práce pro něj budou jedním z impulsů a ukazatelů, jak Lípa může růst a vzkvétat.

Některá řešení 13 studentů byla vskutku povedená. „Zaujala mě mimo jiné odvaha navrhnout zbourání nevzhledného domu mezi Berkovou a Erbenovou ulicí. Normálně mi vadí, když se chce bourat nějaká původní stavba, ale zde bych udělal výjimku,“ sdělil zastupitel Miroslav Hudec. Chválil i návrh, jak poté proluku nahradit domy, i když je zatím nereálný, protože pozemky nepatří městu.

„Spolupráce je krokem jak hledat inspiraci od nezaujatých mladých lidí, kteří vidí budoucnost města svoji perspektivou,“ konstatoval zastupitel Roman Málek. Podle něj bylo představení projektů studentů obrovským úspěchem. „Nebojme se otevírat nové možnosti mladým, vyslyšet jejich názory a nápady,“ prohlásil Málek. Jak uvedl, za zdařilé považuje řešení veřejného prostoru Škroupova náměstí. „V každém projektu je ale možno najít něco nového a inspirativního pro budoucnost našeho města.“

NEOTŘELÝ POHLED

Radního Michala Prokopa spíš než vize pro celé město zaujaly návrhy zabývající se konkrétními lokalitami, například projekty bloku domů naproti Unionce nebo obytné zástavby u Ploučnice. „Ocenil jsem především neotřelý pohled zvnějšku. Hned na začátku spolupráce s architekty z TUL jsem pochopil, jak je přínosné projít se s nimi po městě a odpovídat na jejich otázky, protože se ptali na věci, které my místní pokládáme za samozřejmé a neoddiskutovatelné,“ sdělil Prokop.

Jak potvrdil, vedení města má rozhodně zájem v partnerství s fakultou pokračovat. „Cílem není ani tak učinit první krok k realizaci studií, ačkoli i to se může stát, ale především se zamyslet nad cestami, kterými bychom se mohli ubírat,“ mínil uvolněný radní Michal Prokop.

Veškeré práce budou v nejbližších dnech k prohlédnutí i na webových stránkách města, na jejich výběr se můžete podívat již nyní zde.