Nebývalý zájem vzbudila návštěva stínové vlády ANO v České Lípě. Veřejná beseda s občany se kvůli nedostatečné kapacitě musela přesunout z českolipské kavárny Union do hlavního sálu Crystalu.

Debata stínové vlády s veřejností se musela přesunou do prostor KD Crystal. | Video: Deník/Jiří Louda

„Omlouváme se za přesun. Přišlo vás opravdu mnoho, ta podpora je velká. Mějte prosím strpení, vaše otázky budou všechny zodpovězeny,“ řekla starostka České Lípy Jitka Volfová.

U Unionky došlo k nemalé tlačenici, kdy byli zájemci rozčarováni, že se nedostanou dovnitř. „Netlačte se na mě, jsem po operaci páteře,“ ohradila se paní ve frontě. Naopak Karel Havlíček se mohl radovat z Fidorky. „Četla jsem, že ji máte rád,“ okomentovala to dárkyně.

Do Lípy ve čtvrtek dorazili bývalý premiér Andrej Babiš, stínový předseda vlády Karel Havlíček a stínová ministryně financí Alena Schillerová. Besedu zahájil proslovem Andrej Babiš, který ocenil jak starostku, tak českolipské Jiráskovo divadlo a novou úřadovnu. „Strašně si vážíme, že jste se na nás přišli podívat. Jsme tím poctěni,“ sdělil Babiš, který vyzval účastníky besedy k účasti v evropských volbách.

Po úvodních proslovech, v nichž řečníci nenechali na současné vládě niť suchou, došlo i na dotazy z pléna, které se týkaly všemožných témat – od snížení mimořádné valorizace důchodů, přes církevní restituce, velký počet neziskovek až po národní hrdost.

„Jak by vaše budoucí vláda pomohla lidem, kteří začínají s podnikáním? Mně jako začínajícímu podnikateli přijde, že byrokracie hází klacky pod nohy a je to šíleně těžké,“ zaznělo od jednoho mladého muže z publika. Stínový premiér Karel Havlíček odpověděl, že podnikání je první štací pro ty, kteří se chtějí rvát. „Stát by měl zajistit inkubátory tak, aby se začínajícímu podnikateli snížily vstupní náklady. Ale pak to je na něm, o jeho odvaze a podnikavosti,“ dodal Havlíček.

Na přetřes přišla i otázka přijetí či nepřijetí eura. „Já jako podnikající člověk, který účtuje v eurech, mám zbytečně vysoké náklady. Peníze, co mě stojí zajištění kurzovního rozdílu, bych dal raději zaměstnanci,“ otevřel téma návštěvník besedy, který má pocit, že se monetární politika přeceňuje. „Pro podnikatele je euro fajn, ale z hlediska České republiky by jeho přijetí znamenalo ztrátu její politické svrchovanosti,“ sdělil bývalý premiér. „Dívejte se na to s nadhledem, hodně lidem by přijetí eura způsobilo problémy,“ doplnil Havlíček.

Zdroj: Deník/Ladislava Sdrzallek