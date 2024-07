„Já jezdím hlavně po Děčínské. Chápu, že se to musí udělat. Most je přibližně 50 let starý. Příjemné to samozřejmě není. Zajímalo by mě, zda je doba opravy přiměřená,“ řekla.

Předpokládaný termín dokončení přemostění směrem na Děčín je 13. října 2024. Podle náměstka hejtmana pro resort dopravy Libereckého kraje Jana Svitáka se původně počítalo s rekonstrukcí pouze jeho nosné konstrukce. Stávající most byl však ve stavebním stavu 5 neboli špatném.

„Při projektování a po dodatečném stavebním průzkumu firma zjistila, že spodní stavba mostu doznala rapidního zhoršení a degradace betonu v základech byla větší, než původně předpokládala. Proto jsme přistoupili k celkové rekonstrukci,“ vysvětlil.

Po celou dobu stavby bude možné jezdit jen v jednom směru. Řidiči vysokotonážních vozidel mají průjezd zakázán úplně. Část z nich ho však nerespektuje. „V pondělí 15. července jsme měli koordinační schůzku s policií i strážníky. Posílíme dohled obou tak, aby tudy nejezdila tranzitní kamionové doprava,“ podotkl Sviták.

Největší komplikací zatím bylo zakládání mostu. Rekonstrukce by měla přinést zejména prodloužení životnosti objektu, a to až na 100 let. „V roce 2026, po obnově inženýrských sítí, je v plánu pokračovat rekonstrukcí silnice II/262 (ulice Děčínská) od mostu po křižovatku s ulicí Libchavská,“ doplnil krajský náměstek.

Také vedoucímu úseku výstavby Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) správy Liberec Tomáši Šulcovi dělají kamiony projíždějící estakádu na silnici I/9 starosti. „Chtěl bych i touto cestou požádat řidiče těžkých nákladních vozidel nad 40 tun, aby opravu dodržovali dopravní značení a využívali objízdnou trasu, která je pro ně určená,“ sdělil Deníku.

V letošním roce probíhá rekonstrukce na pravé polovině mostu. „V tuto chvíli silničáři zdemolovali původní krajní nosníky, které byly zdegenerované a dali jsme nové nosníky, jež nyní spřahujeme. Bude se na ně ještě samozřejmě dělat římsa a zádržný systém,“ popsal průběh opravy Šulc.

Obnově se nevyhne ani spodní stavba mostů, kde dělníci zesílí konstrukci pilířů. „V letošním roce bude stát pravá strana mostu. Na zimu ho celý zprovozníme a příští rok se pustíme do druhé části, kde budeme demontovat dva krajní nosníky. A použijeme opět stejný systém.“

To bude trvat celou příští stavební sezónu. Přesný termín, kdy letos zmizí semafor, si říci netroufá. „Umístěn může být i do konce listopadu. Ale na zimu bychom chtěli most zprovoznit,“ slíbil.

Na jaře se bude jezdit po této zrekonstruované části. „Pak budeme pracovat na druhé polovině mostu. Počítejme, že od března bude zase provoz po celou stavební sezónu regulován semaforem,“ upřesnil.

Po dokončení obchvatu České Lípy by měl most přejít do majetku kraje. Nyní ho spravuje ŘSD.

