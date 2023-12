Od neděle 10. prosince platí v městské hromadné dopravě (MHD) v České Lípě nové jízdní řády. Opatření přineslo dvě změny a také zavedení takzvaných školních spojů.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Michal Fanta

Náměty na úpravu jízdních řádů dostává vedení města v průběhu roku od občanů. „Všechny tyto podněty poté vyhodnocujeme, a pokud uznáme, že je podnět oprávněný, zapracujeme jej do změn jízdních řádů. Nyní půjde o dvě změny,“ uvedl českolipský místostarosta Jakub Mencl.

Letošní novinkou je spoj linky 212, který by měl pomoci občanům sídlišť Lada a Sever dostat se na poštu na náměstí T. G. Masaryka poté, co od července nefunguje pobočka pošty na Severu. „Časově pak upravujeme vybrané spoje linky 218, aby se zaměstnanci firmy Fehrer snáze dostali do práce. V průběhu roku pak budeme přínos zavedených změn vyhodnocovat,“ dodal Mencl.

Změny jízdních řádů od 10. prosince 2023: Linka č. 212 - nový spoj č. 7 v 9:55 ze Sídliště Lada v pracovních dnech:z důvodu poptávky po spojení ze sídliště Lada a Sever na poštu na náměstí (zastávka Žižkova) po zrušení pošty na Severu Linka č. 218 - časová úprava spojů 1, 9, 21 (pracovní dny), 101, 109, 117 (víkendy a státní svátky) – posun odjezdu o 8 minut na 5:01, 13:01 a 21:01 z Vítkova: z důvodu zajištění dopravy zaměstnanců Fehreru ve směru z Vítkova, Dobranova, Žizníkova, Svárova, centra města a hlavního nádraží do zastávky Dubická (5:33, 13:33 a 21:33), kde zároveň dojde k lepší „taktovosti“ spojení ve směru z Vítkova

Novinkou je pak zavedení devíti takzvaných školních spojů, které budou mít speciální označení pro autobus přepravující děti. Bude se jednat o ranní spoje, které hojně využívají školáci. Záměrem je zajistit dostatečnou přepravní kapacitu pro děti, jejich doprovod a studenty. „Pokud tedy cestující uvidí, že je spoj označen oranžovou značkou, měli by zvážit, jestli tímto autobusem musí jet. Bude-li to možné, prosíme ostatní cestující, aby využívali tyto spoje jen v nezbytných případech. Neznamená to však, že tímto spojem nesmějí jet, autobus samozřejmě nabere cestující všechny, jen se musejí připravit na jízdu s velkým množstvím dětí,“ vysvětlil místostarosta.

Další dílčí změny jízdních řádů mohou v průběhu příštího roku nastat v souvislosti s plánovaným otevřením koupaliště v Dubici. „Kromě samotného koupaliště chceme před vchodem do areálu vybudovat novou zastávku MHD, aby lidé nemuseli na koupaliště jezdit jen autem. Autobusy tak budou stavět na nové zastávce, stávající linky chceme posílit hlavně o víkendech,“ doplnila starostka České Lípy Jitka Volfová.

Školní spoje od 10. prosince 2023: 203/19 v 7:20 ze zastávky Sídliště Lada

203/22 v 7:18 ze zastávky Dubice

205/16 a 205/76 v 7:25 ze zastávky Na Výsluní

205/13 v 7:20 ze zastávky Dolní Libchava

208/1 v 6:57 ze zastávky Vítkov

212/3 v 7:22 ze zastávky Sídliště Lada

213/6 v 7:31 ze zastávky Česká

217/1 v 7:30 ze zastávky Na Kopečku

224//14 v 7:30 ze zastávky na Sídliště Špičák

Zdroj: Deník/Petra Hámová