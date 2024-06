Letní měsíce nejsou jen obdobím výletů a dovolených, ale i největší aktivity co se oprav silnic týká. Ty zásadní dopravní stavby na Českolipsku, které řidiče omezují, už ale pár měsíců běží, nových komplikací bude pomálu.

Podle plánu pokračuje rekonstrukce mostu na silnici I/9 v České Lípě, po které denně projede kolem 15 tisíc aut. | Foto: ŘSD

V plném proudu jsou dva velké projekty přímo v České Lípě. Podle plánu pokračuje rekonstrukce mostu na silnici I/9, po které denně projede kolem 15 tisíc aut. Opravy na úseku dlouhém zhruba 700 metrů za 300 milionů korun začaly letos v březnu. Od té doby je provoz na mostě řízen semafory v jednom pruhu.

Přehled významných oprav v Libereckém kraji v režii ŘSD - mapka ZDE

Most je uzavřený pro vozidla nad 40 tun. Objízdné trasy vedou pro směr na Nový Bor po silnici III. třídy přes obce Srní u České Lípy a Zákupy. Pro směr na Prahu musí řidiči do Zákup a dále přes Provodín a Jestřabí.

Stavba začala na pravé straně silnice směrem na Nový Bor. „ S tou pravou částí se letos skončí. Na zimu bude most uveden do plynulého obousměrného provozu. A zase na jaře se pustíme do druhé poloviny mostu,“ informoval Tomáš Šulc, vedoucí úseku výstavby Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD). Část roku 2026 se ještě budou provádět práce na spodní stavbě, ty už ale budou bez dopravních omezení.

Do konce září potrvá rekonstrukce mostu v Děčínské ulici, na frekventovaném úseku silnice II/262. Ve směru od Děčína do centra města je doprava pro osobní automobily a autobusy svedena na provizorní most. V opačném směru je silnice v úseku od křižovatky se Sokolskou ulicí až ke kruhovému objezdu u českolipské ZUŠ uzavřena a řidiči musí využít objízdné trasy. Ty vedou po silnici I/9, ulicemi Okružní, Roháče z Dubé, Českokamenická, Železničářská a Heroutova zpět na silnici II/262. Kamiony musí Českou Lípu objet přes Zahrádky, Stvolínky, Kravaře a Horní Polici.

Pozor v Doksech

Na pozoru by měli být řidiči v Doksech, kde začala očekávaná rekonstrukce vodovodu a kanalizace v Máchově ulici. Uzavření 150 metrů dlouhého úseku mezi Památníkem K. H. Máchy a policejní služebnou bude během letní sezony pro oblíbené letovisko nemalou komplikací.

Pro osobní automobily vede objízdná trasa po silnici I/38 Máchovou ulicí kolem kina, dále pak ulicí Valdštejnskou. Nákladní doprava vyjma autobusů a vozidel stavby je kompletně odkloněna a má objízdnou trasu na Mimoň vedenou přes Zákupy. Po uložení sítí přijde na řadu nový asfaltový povrch. Předpoklad dokončení všech prací je plánován na září/říjen 2024.

Dopravní omezení na stavbě I/9 Nový Bor – Svor V následujících dnech musí řidiči počítat s dopravní omezením na silnici I/9 mezi obcemi Nový Bor a Cvikov, kde upravujeme dvoupruhovou silnici na čtyřpruh. Od 6. 6. do 12. 6. budou probíhat stavební práce zejména na okružní křižovatce a na hlavní trase vlevo k autobusové zastávce. Proto dojde k omezení dopravy. Provoz bude řízen semafory. V místě stavby projedete na hlavní trase v km 2,450 vpravo směrem k okružní křižovatce.

S omezením musí řidiči nadále počítat mezi Novým Borem a Svorem, kde finišuje projekt zkapacitnění silnice I/9. Stavbu plánuje ŘSD uvést do provozu právě během léta. Oznámený termín je 4. července.

Ve směru na Liberec pak pokračuje oprava mostu na silnici I/13 u Jablonného v Podještědí. Tady mají silničáři pro motoristy dobrou zprávu: semafory jsou pryč. „Od konce května motoristé tímto úsekem projedou po provizorním mostě. Provoz je zde obousměrný se sníženou rychlostí 30 km/h. Práce probíhají dle harmonogramu a k úplnému zprovoznění by mělo dojít koncem října,“ uvedla mluvčí ŘSD Kamila Zahálková.

V druhé polovině června začne oprava dvou propustků na silnici I/13, a to v Jestřebí. Práce budou probíhat za částečné uzavírky s kyvadlovým provozem řízeným semafory.

Dopravní omezení si vyžádala také úprava a výstavba chodníků v Kamenické ulici v Kamenickém Šenově. „Aktuálně probíhá také tender na opravu mostu na silnici I/9 v Dubé, která by měla proběhnout letos. Bližší informace, termín zahájení a dopravní omezení, upřesníme po dokončení výběru dodavatele,“ dodala Zahálková.

Do poloviny srpna zůstane uzavřen most na silnici III/26845 v Pihelu a k závěru se blíží také oprava mostu na silnici III/2708 v Pertolticích pod Ralskem. Řidiči by tu bez omezení měli projet od poloviny června. Hotovo přitom mělo být už loni. Stavba se ale výrazně protáhla.

„Most v Pertolticích jsme museli zdemolovat, měla proběhnout výstavba úplně nového. Jenže došlo ke komplikacím, protože při zakládání mostu ve spodní stavbě jsme zjistili podmínky jiné než předpokládal původní projekt. Z toho důvodu musela být ta stavba přerušena,“ vysvětlil Jan Růžička, ředitel Krajské správy silnic Libereckého kraje.

Geologický průzkum ukázal únosné podloží. Jenže teprve při zakládání jedné strany mostu se zjistilo, že se staví v tekutých píscích. Nutné bylo najít jiné konstrukční řešení. Řidiči musí volit objízdné trasy přes Noviny pod Ralskem a Velký Grunov. Na příjezdu do obce od Mimoně musí řidiči zvolit až druhý sjezd ze silnice 270.

Další most je uzavřený na silnici III/26851 ve Skalici u České Lípy. Objížďka vede přes Okrouhlou, silnici I/9 (Chotovice) a silnici III/26210 (Skalice u České Lípy).

