Kompletní rekonstrukci atletického stadionu a fotbalového hřiště plánuje město Česká Lípa již řadu let. Dosud se nepodařilo získat potřebnou dotaci, proto zastupitelé na svém posledním jednání znovu vyslovili souhlas se spolufinancováním projektu s náklady 52 milionů korun.

Městský stadion v České Lípě. | Video: Deník/Petra Hámová

V předchozích dvou letech se město již dvakrát pokusilo na opravy stadionu získat dotaci od Národní sportovní agentury, nikdy však nebylo úspěšné. „Ve svém snažení získat dotační prostředky z jakéhokoli vhodného dotačního programu však město nepolevuje. Souhlas se spolufinancováním je jedna z podmínek žádosti o dotační prostředky,“ vysvětlila mluvčí českolipské radnice Kristýna Kňákal Brožová. Zastupitelé nyní schválili, že město se v případě získání dotace, může na projektu podílet částkou až 40 milionů korun.

Záměrem je kompletní rekonstrukce celého atletického stadionu, tedy nejen běžeckého oválu, ale také všech dalších sportoviště pro atletické disciplíny, jako je skok vysoký, daleký, vrh koulí apod.

Obnovy by se mělo dočkat také travnaté fotbalové hřiště, kde by se neměl řešit jen povrch, ale také kompletní systém automatické závlahy s drenážní soustavou a nové umělé osvětlení. Projekt rekonstrukce je hotový, město má též na projekt platné stavební povolení. Nutné je tedy vysoutěžit dodavatele.

„Měli jsme několik jednání se zástupci sportovních klubů, které stadion využívají. Modernizaci by si zasloužil areál Městského stadionu u Ploučnice jako celek, a proto jsme se dohodli, že oprava atletického areálu a fotbalového hřiště bude první etapou. Necháme zpracovat studii, do které bude zahrnuta modernizace i dalších částí stadionu, jako jsou tribuny, osvětlení, parkoviště, zázemí pro sportovce. Studie by měla řešit modernizaci a využitelnost kompletně celého území,“ uvedla starostka České Lípy Jitka Volfová.