Jedenáct vysoušečů z České Lípy a pět z Jezvé už od čtvrtečního rána pomáhají obyvatelům v povodní zasažené Opavě. Hasiči tam přivezli také balenou vodu, kterou občané Lípy přinesli v rámci materiální sbírky. Ta stále probíhá každý všední den od 9 do 16 hodin v areálu v Poříční ulici čp. 1918.

Další zásoby, které stále přibývají, odvezou hasiči v pátek do Potravinové banky Libereckého kraje, která se již postará o distribuci nasbíraného materiálu do potřebných oblastí, primárně na Frýdlantsko a následně dál do republiky.

„Děkuji všem, kteří pomohli bleskovou akci zorganizovat. Nejvíce vděčná jsem našim dobrovolným hasičům ze Staré Lípy, kteří nikdy neváhají a vždy pomohou, když je třeba. Jelikož je v Opavě velká nouze o vysoušeče, budeme je shánět dál, aby se zasažené oblasti co nejrychleji vzpamatovaly z této živelné pohromy. Jako město plánujeme nakoupit dalších deset vysoušečů a poslat je tam, kde jsou potřeba. Oslovili jsme i další starosty, zda by též uměli pomoci. Všem, kdo se zapojí, předem děkuji,“ uvedla starostka města Česká Lípa Jitka Volfová.

Rychlé sbírky potravin vyhlásila také města Jablonné v Podještědí nebo Dubá. Tam lidé za 48 hodin přinesli desítky balení sušenek, vody, instantního jídla, čaje, ale také konzervy. Pomoc bude směřovat do Jeseníku.

Do pátku probíhá materiální sbírka v Novém Boru. Dárci mohou potřebné věci nosit do hasičské zbrojnice v ulici Gen. Svobody 812 do pátku, vždy od 7 do 19 hodin. Zapotřebí jsou zejména košťata, kýble, lopaty, kolečka, mycí prostředky (savo), hadry, rukavice, hygienické prostředky, trvanlivé potraviny a balená pitná voda. Výtěžek sbírky bude předán vybrané obci na základě doporučení Krizového štábu Libereckého kraje.

V Zákupech probíhá finanční sbírka. Kasička, do které mohou lidé přispívat, je umístěna na podatelně městského úřadu. „Vybrané peníze pak předáme jednomu konkrétnímu člověku, jedné rodině, jednomu osudu. Až se situace zklidní, spojím se s některou ze zničených obcí a peníze vybrané v Zákupech někomu pomůžou,“ uvedl starosta města Radek Lípa.

