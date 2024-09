O energetickou soběstačnost usiluje Liberecký kraj dlouhodobě a proto usazuje sluneční elektrárny na střechy budov, které vlastní, či institucí, které zřizuje. „Fotovoltaiky jsou již bez diskuze součástí naší energetické budoucnosti. Přímá přeměna slunečního záření na elektřinu totiž šetří nemalé finanční prostředky i životní prostředí,“ řekl hejtman Martin Půta.

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky činila v případě Gymnázia Česká Lípa milion a půl korun bez DPH. Hodnotícím kritériem byla nejnižší nabídková cena. Ve výběrovém řízení zvítězila pražská firma smart maintenance s.r.o., jejíž nabídka činila 767 750 korun bez DPH.

Veřejná zakázka je vedena ve formě design & build. „Tento způsob se nám v minulosti osvědčil například při stavbách silnic a pomohl nám ušetřit nemalé finanční částky. V praxi to znamená, že stavební firma bude aktuálně reagovat na případné změny zadávacích požadavků,“ vysvětlil Zbyněk Miklík, náměstek hejtmana pro resort ekonomiky, majetku, investic, veřejných zakázek a informatiky.

Nejvyšší výkon elektrárny bude 30 kWp. Případné přebytky energie budou směřovat do dalších krajských příspěvkových organizací v okolí, popřípadě do veřejné distribuční sítě. „Součástí plnění zakázky je také pravidelná údržba po dobu tří let od předání a převzetí díla, a to vždy třikrát ročně v předpokládaném časovém rozsahu od tří do deseti hodin.” upřesnil Miklík.

Sluneční elektrárny již kraj instaloval na střechu budovy D ve svém sídle, osadil je též na budovy svých příspěvkových organizací: na Gymnázium Dr. Antona Randy v Jablonci nad Nisou a Středisko ekologické výchovy v Hejnicích. Malou elektrárnu pro výukové potřeby má Mateřská škola a Střední škola v liberecké ulici Na Bojišti, další elektrárna již pracuje na objektu výjezdové základny záchranářů v Hrádku nad Nisou.

Do budoucna by se sluneční elektrárny měly objevit na výjezdové základně Zdravotnické záchranné služby Libereckého kraje v Jablonci nad Nisou, v zařízeních sociální péče TEREZA v Benešově u Semil a na budově APOSS ve Vratislavicích nad Nisou. Také na střeše Muzea Českého ráje v Turnově, na Střední škole gastronomie a služeb v Liberci i Centru odborného vzdělávání Libereckého kraje na Střední zdravotnické škole v Turnově.

