/FOTO, VIDEO/ Českolipský profesionální hasič Josef Capouch si připsal další úspěch, když na světovém šampionátu v silovém trojboji ve Vídni obhájil loňské vítězství ve své kategorii a opět se stal mistrem světa.

Josef Capouch na MS v silovém trojboji ve Vídni obhájil loňské vítězství. | Video: Josef Capouch

Sedmadvacetiletý příslušník Hasičského záchranného sboru Libereckého kraje předvedl bravurní výkon a podařilo se mu zvednout v součtu téměř 1 000 kilogramů. „Bylo to moje čtvrté mistrovství, v silovém trojboji třetí. Moje připravenost byla asi historicky největší. Přípravě jsem se věnoval opravdu poctivě,“ svěřil se výjezdový hasič ze stanice v České Lípě.

Jak sám přiznal, na mistrovství si nejel jen pro výsledek, ale s cílem zvednout celkový počet kilogramů. To se mu oproti loňsku zadařilo a v součtu to bylo 970 kilogramů, a to v bench pressu 230 kilogramů, v mrtvém tahu 350 kilogramů a v dřepu 390 kilogramů. „Progres v porovnání s minulým rokem tam je, zároveň mám prostor pro zlepšení,“ řekl Capouch s tím, že během samotných závodů panovala skvělá atmosféra.

V letošním roce má za sebou řadu tréninků a závodů. V březnu ovládl v Polsku mistrovství Evropy, během mistrovství České republiky v trojboji zvedl v součtu 955 kilogramů a s přehledem vyhrál. Úspěšně pro něj skončilo i mistrovství ČR ve Vrchlabí, kde zvítězil jak ve své kategorii, tak i v absolutním pořadí. „Fyzickou kondici využívám i během zásahů, třeba při vyprošťování u dopravních nehod či při záchraně osob a zvířat. Síla je důležitá, ale není to jen o ní. Je třeba pracovat i na vytrvalosti,“ zdůraznil hasič.

Mezi jeho největší úspěchy patří titul absolutního mistra světa z Německa, juniorský mistr republiky 2019 v silovém trojboji a mistr světa 2021 v mrtvém tahu. Medailí a pohárů má doma dost, trofeje se mu už nevejdou na poličku.

A jaké má sportovní cíle na příští rok? „Chtěl bych zvládnout v trojboji v celkovém součtu 1 000 kilogramů, to je můj velký cíl. V květnu mě čeká Portugalsko, a to utkání těch nejlepších. Deset nejúspěšnějších poté pojede do Ameriky na finále,“ uzavřel Josef Capouch.