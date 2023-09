Na stanici profesionálních hasičů v České Lípě se konal 15. ročník Krajského soutěže HZS Libereckého kraje v disciplínách TFA. Na start se postavilo šestadvacet borců.

15. ročník Krajské soutěže HZS Libereckého kraje v disciplínách TFA. | Video: HZS Libereckého kraje

TFA, z anglického Toughest Firefigther Alive, lze volně přeložit jako nejtvrdší hasič přežívá. Vítězem je prakticky každý, kdo celou závodní trať s překonáváním náročných překážek a plněním úkolů dokončí. O vítězství a postup na mistrovství ČR se v České Lípě utkalo šestadvacet hasičů z jednotlivých územních odborů HZS Libereckého kraje a své zástupce měl i HZS podniku Správa železnic Liberec.

„Na trati čekali na soutěžící náročné úkoly jako např. hammer box, přenesení těžké figuríny vyhrazeným koridorem, překonání dvoumetrové bariéry či výběh do cvičné věže, a to vše v kompletní ústroji s dýchacím přístrojem na zádech a v co nejkratším čase,“ uvedla mluvčí HZS Libereckého kraje Jaroslava Benešová.

Z vítězství mezi jednotlivci se radoval Jiří Komárek z hasičské jednotky v Jablonci nad Nisou, druhé místo putoval do Semil zásluhou Aleše Zemana a třetí skončil Dominik Matouš z územního odboru v Liberci. V kategorii družstev zvítězili hasiči z České Lípy před týmem Semil a Jablonce nad Nisou.

Na desátém mistrovství ČR v disciplínách TFA, které se uskuteční již 14. září v hanácké metropoli Olomouci, budou Liberecký kraj reprezentovat Jiří Komárek, Dominik Matouš, Tomáš Svojanovský, Marek Ouvín, Tomáš Sedlák a Zdeněk Vrána.