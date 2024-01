Kuriózní výjezd si zapsali do svých statistik hned na začátku nového roku dobrovolní hasiči z České Lípy.

Českolipští hasiči vytáhli z Ploučnice nákupní vozík. | Video: Deník/Ladislava Sdrzallek

Jednotka byla vyslána do Děčínské ulice k řece Ploučnice, do které někdo vhodil nákupní vozík patřící nedaleké prodejně Kaufland. „Jednotka provedla vytažení a vozík předala hlídce městské policie,“ informovali českolipští hasiči. Nebylo to poprvé, kdy se ve městě někdo zbavil vozíku obdobným způsobem.