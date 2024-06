Jana Kubátová, matka šestiletého Matěje, si nemůže přístup trenérů vynachválit. „Máťa je z trenérů úplně nadšený. Co vím, děti je mají rádi. Obdivuji jejich trpělivost,“ uvedla mladá žena. Matěj už hraje rok a půl a chuť do hry má neustále. „Hodně ho to baví. Donutil mě s ním hrát hokej doma na chodbě. Tento sport je u nás číslo jedna. Pokud doma řeknu hele Máťo, je pondělí, je hokej, tak ráno nadšeně vstává z postele,“ zasmála se.

„Trošku se to posunulo. Já sám jsem tu kdysi sám hrál. Šatny jsou pěkné, oproti jiným zimním stadionům se to zlepšilo. Například v Děčíně mají starý zimák, který se za 25 let nezměnil,“ uvedl.

Se způsobem tréninku je spokojený také. Chlapec si prochází stejnou školou, jako měl on. „Trenéra jsem měl stejného. Pan Bohatý je tu legenda. Přístup je dobrý. Super je, že se děti hýbají, a když není led, tak jsou pohybovky a nesedí doma u tabletu,“ pochválil si.

Logistika je o něco náročnější, než bývala kdysi. Jana Kubátová má štěstí, protože bydlí pouze pět minut pěšky od stadionu. „Je to super, ale vím, že děti, které pocházejí ze širšího okolí, například z Mimoně, to už mají složitější. Ale pokud se tomuto sportu chtějí věnovat, tak je potřeba i něco obětovat,“ myslí si štíhlá blondýnka.

Větší spolupráce rodičů s klubem je dnes samozřejmostí. „My jsme z České Lípy, ale dojíždím do práce 50 kilometrů, takže jsem rád, že jsou tréninky odpoledne. Nemyslím si, že by to bylo zvlášť náročné,“ zauvažoval Sak.

Trenér hokejových mladších žáků a ředitel příspěvkové organizace Sport Česká Lípa Jaroslav Češka.Zdroj: Deník/Ladislava SdrzallekNa turnaje se dopravují děti s rodiči. „Za nás to bylo tak, že jsme se skládali na autobus a byl tam přítomný někdo z rodičů. Dneska jezdí skoro všichni, ale věřím, že až budou starší, tak budou jezdit autobusem. Stejně jako kdysi my,“ řekl. Zároveň připustil, že roli možná také hraje i charakter doby. „Dneska se děti pomalu vozí mercedesem až po první lavice,“ zasmál se.

Že je situace jiná oproti minulosti, připustil i Češka. „Okolo hokeje se pohybuji 10 let a je pravda, že co bych si dovolil se stejně starými dětmi dřív, například ujet na kole, bych si už letos netroufl,“ podotkl. Roli dle něj hraje i roztěkanost, která je u dětí v častější míře. „Dnes na ni má každý diagnózu a potřebuje individuální přístup,“ připustil.

O tom, že by z dětí rostla generace „sněhových vloček“, jak se dnes často cituje, a stávají se z nich méně psychicky odolní jedinci, nechce spekulovat. „Myslím si, že mají hodně věcí víc usnadněných. Já si pamatuji přístup: Chceš na trénink? Autobus ti jede v tolik a tolik. Tady máš peníze a jeď. Tyto děti jsou ještě malé, ale vidím to třeba u starších žáků. Počet těch, kteří se sem dostávají po vlastní ose, je mizivý,“ uvedl.

HC Česká Lípa je středně velký klub. Děti zde obvykle zůstávají do 7. nebo 8. třídy a pak, pokud chtějí, přechází do větších klubů například do Mladé Boleslavi nebo k Bílým tygrům do Liberce.

„V loňské sezoně byli úspěšní kluci a holky z devátých tříd, kteří se stali mistři republiky a postoupili do extraligy. Někteří se dostali do mládežnických národních týmu a brankář Tomáš Volevecký je ve dvacítkách. Někteří hráli extraligu. Je hezké, že rodiče vědí, že je možné se odsud někam dostat,“ uvedl Češka.

Základem je samozřejmě naučit se bruslit. Dá se koupit permanentka a pak, když jsou děti už členy klubu, stojí první rok 400 Kč měsíčně. Další je to už za 800 korun měsíčně bez ohledu na sezónu.

Zázemí českolipského zimního stadionu.Zdroj: Deník/Ladislava SdrzallekČeský hokejový svaz posílá do klubů startovací sety. „To znamená, že když se někdo rozhodne hrát hokej, tak svoji první kompletní výbavu dostává zdarma. Kolik do toho rodič následně investuje, už záleží na něm. Dají se koupit dětské brusle za tisíc korun, ale také 10 tisíc,“ upřesnil Češka.

Rodičům vesměs radí, že nemá smysl kupovat to nejdražší, co na trhu existuje. „To děcko roste rychle, vyvíjí se mu nohy, ruce, někdy to má třeba jen na půl sezony,“ vysvětlil trenér. Kvalitní výbava, která ho na ledu oproti ostatním nelimituje, se dá dle něj pořídit za 4 až 5 tisíc korun.

Hokej považuje za jeden z koordinačně nejnáročnějších sportů. „Něco jiného dělají nohy, něco jiného ruce. U toho musí ještě přemýšlet hlava, sledovat prostor a to je náročné,“ řekl Češka.

Ostatní sporty jsou jednodušší v tom, že se dějí při chůzi nebo při běhu, tedy při přirozeném pohybu. „Když se malý sportovec naučí bruslit, tak mu dají hokejku. Najednou musí přestat myslet na nohy, musí dát puk do brány. A ještě po něm chcete, aby přemýšlel, zda spoluhráč najede sem nebo sem, aby mu dal přihrávku dopředu,“ pokrčil rameny Češka.

Připustil však, že když se to v dítěti sejde, má například přirozený talent na pohyb, brzo se naučí bruslit, nepřekáží mu hokejka s pukem a k tomu má herní inteligenci, je krásné ho sledovat.

A hned i zavzpomínal na Davida Pastrňáka: „Například proti Davidovi jsem zrovna měl možnost hrát. To byl člověk z jiné planety a to byl ještě o dva roky mladší než my. Bylo jich víc, například Ondra Palát. To byli hráči na úplně na jiném levelu,“ usmál se.