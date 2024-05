Luštili spolu křížovky, hráli vědomostní kvíz a pexeso. K dispozici byl i stolní hokej a opravdová branka s hokejkami a pukem. Holanová si takovéto události pochvaluje: „Po skončení podobné akce se o zážitku dlouho baví. Vypráví si, komu bylo které dítě podobné. S kterým to bylo příjemné, co s nimi dělali. Zážitek ještě dlouho společně sdílejí,“ doplnila.

Seniorka Jiřina Špačková potvrdila, že jí akce baví a celkově se jí pobyt zde líbí. „Dnešní akce je rušná,“ zasmála se při pohledu na muže v dresu pohybující se na obrovské obrazovce. „Líbí se mi tady. Jsem tu od ledna a jsem spokojená.“

Velkým přínosem je právě i velké promítací plátno, které seniorům vyhovuje. „Myslím, že jsou s z něj všichni nadšení, protože na něj dobře vidí,“ podotkla ředitelka.

Senioři mají setkávání s dětmi všeobecně ve velké oblibě. „Když tu máme děti, tak společně vyrábějí nebo zpívají. Setkávání s mladou generací je opravdu baví. To mají asi ze všech aktivit, které pořádáme, nejraději,“ shrnula preference seniorů Holanová.

Dagmar Zezulková vyndala z chodítka papírového, ručně vyrobeného zajíčka a rozpovídala se o dětech, které do domova chodí. „Před Vánoci tu zpívala dvě děvčata z dětského domova. Často sem chodí i děti ze školky. Já mám dítka ráda,“ usmála se seniorka.

„Nemá to přínos jen pro naše klienty, ale i pro zaměstnance, protože i pro ně je to obrovský zážitek. Zvláště dneska, když je tu to velké plátno, hokej, společné fandění,“ podotkla ředitelka příspěvkové organizace Sociální služby města České Lípy Jana Skálová.

Vůbec nevadilo, že český tým nakonec prohrál v prodloužení. Úsměv na tváři seniorů byl patrný a bylo vidět, že si den užili.