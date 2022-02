V Lípě žije přibližně tři tisíce cizinců a největší zastoupení má mongolská národnost. V českolipských mateřských a základních školách se vzdělává odhadem čtyři sta cizinců, z toho tři sta z nich jsou právě Mongolové.

„Tento projekt je velmi dobře vnímán jak u cizinců, tak v našich školách i mezi majoritní společností, považuji tedy za důležité v něm pokračovat,“ sdělila starostka České Lípy Jitka Volfová. Dílčí aktivity v rámci projektu se zaměří především na výuky češtiny pro cizince, ale i na volný čas. V letošním roce město žádá o 3,8 milionu korun. Celkové náklady projektu na tento rok jsou vyčíslené na 4,2 milionu korun, 400 tisíc tak město dá z vlastního rozpočtu. „Informaci o tom, zda město dotaci získá, ještě nemáme. V předchozích letech jsme však byli úspěšní, věříme tak, že uspějeme i letos,“ dodala.

Do letošního ročníku se zapojí jedenáct subjektů. Jedná se především o českolipské školy, kde se vzdělává nejvíce cizinců, jako je například ZŠ Slovanka, ZŠ Sever, ZŠ Dr. M. Tyrše či ZŠ Lada. Nechybí ani mateřské školy, českolipská univerzita třetího věku či příspěvková organizace Sport Česká Lípa. „V projektu vidíme smysl. Momentálně máme kolem čtyřiceti žáků mongolské národnosti. Pro jejich lepší integraci a zrychlenou výuku českého jazyka máme zapojené asistenty pedagoga,“ přiblížila výchovná poradkyně Dominika Holubová ze ZŠ Lada.

Zdroj: DeníkOceňují možnost zaplacení lektorů českého jazyka či zakoupení vhodných pomůcek. „Věnujeme se i projektům zaměřených na zvyky a tradice jednotlivých zemí, dokonce jsme z projektu mohli zaplatit tlumočníka,“ upřesnila.

Integraci cizinců se věnují i na Základní škole 28. října, kterou kromě žáků Mongolů navštěvují i Moldavani, Rusové, Ukrajinci, Vietnamci, Slováci a Makedonci. Podle ředitele Libora Šmejdy představuje vedle jazykové bariéry problém i rozdílný individuální přístup k plnění povinností a zejména přístup rodiny. „Základem je komunikace s rodiči,“ podotkl.

Projekt oceňuje, přestože je integrace menšin běh na dlouhou trať. Loni v listopadu tak například proběhlo ve škole Mongolské odpoledne. Sešli se rodiče, děti, učitelé, asistentky pedagoga, vychovatelky, aby společně strávili odpoledne s rodiči a dětmi z Mongolska. „Pokroky jsou malé, ale viditelné, většina rodičů žáků cizinců se školou spolupracuje a má zájem,“ doplnil Šmejda.

Loni se do projektu zapojili dva tisíce lidí, z toho více než než čtyři stovky z nich byli cizinci. Ocenili multikulturní akce, kde došlo k přirozenému odbourání bariér mezi cizinci a Čechy prostřednictvím umění a společných aktivit. „Děti i jejich rodiče projevují velký zájem o aktivity ve školách a chtějí se do nich zapojovat, české děti zase začínají vnímat jako normální, že v jejich třídě je cizinec. Je to způsob, jak nenásilnou formou naučit cizince česky, ale také šance pro poznání vzájemných zvyků a tradic. Myslím, že jsme na dobré cestě, jen je potřeba vytrvat,“ zdůraznila Jitka Volfová.