/VIDEO/ Poškozeným věcem dává Martin Vojáček druhý život. Svou opravnu obuvi a galanterie U Jezevce v českolipské Mariánské ulici otevřel v lednu 2022 a má stále plno. Přitom ho k nové práci přivedla krutá náhoda.

Martin Vojáček léta pracoval v automobilovém průmyslu v Zákupech u České Lípy. Utrpěl však závažný pracovní úraz, při němž mu ochrnula noha. Následovala dvojitá operace páteře a absolvent českolipské průmyslovky už nemohl ve stávajícím zaměstnání pokračovat. Když zjistil, že může převzít zavedenou opravnu obuvi na Škroupově náměstí, řekl si, že tohle by mohlo být to pravé a pustil se do nové práce.

„Byl jsem úplný začátečník. Vše jsem se musel postupně naučit a poté, co jsem získal potřebné dovednosti, přesunul jsem se do vlastní provozovny,“ vysvětluje 47letý opravář, který se již roky pyšní přezdívkou Jezevec. Přátelé a kolegové ho tak začali častovat v jeho prvním zaměstnání v zákupské firmě. Že se tak bude jmenovat i opravna obuvi napadalo jeho dvě děti. Přezdívka se jim tak líbila, že tátu umluvily.

Kromě bot prodlužuje životnost třeba také kabelkám, brašnám, přebalovacím taškám, batohům a dalším věcem každodenního užití. Prioritou je pro něj kromě vzhledu především jejich funkčnost. „Mezi nejčastější opravy se řadí podrážení podpatků, výměna zipů a jiné drobné úpravy kabelek a batohů. Primárně přitom spravuji boty, vyměním třeba i celou podešev, ale tím, že jsem na okrese asi jediný, co se batohů a tašek týče, objevují se mi tu velmi často,“ vyjmenovává šikovný řemeslník rozsah svých prací, díky nimž mohou staré věci dostat další šanci a místo popelnice sloužit dál.

Zákazníci se do opravny u Jezevce často a rádi vracejí a doporučují ji svým známým. „To je úžasné. Jste jediný, koho napadalo našít pod rukojeť kůži. Vám by mělo město zdarma poskytnout důstojné prostory,“ nešetří chválou spokojená zákaznice Hana Rosalová a dodává: „Budu vás doporučovat dál.“

Pan Vojáček přiznává, že tahle slova se mu poslouchají velmi hezky a hned prozradil jednu ze zajímavých zakázek. „Jednou ke mně přišel pán s krásnými celokoženými a předpokládám, že velmi drahými, jezdeckými botami. Chtěl vyměnit podrážky, které byly taktéž zhotovené z jemné kůže. Podařilo se mi sehnat vhodný materiál, a i když to nebylo nic složitého, udělalo mu obrovskou radost, že jsem je zachránil. Na to rád vzpomínám,“ směje se rodák ze Šternberka.

Za základ považuje dobrou komunikaci, s klienty vždy opravy konzultuje a někdy práci i odmítne. „Já umím říci: tohle nedokážu. Je to lepší, než abych něco zničil, a lidi jsou rádi, že jsem upřímný. Často se za pár dní objeví s něčím jiným,“ říká zcela otevřeně.

Přiznává však, že nebýt částečného invalidního důchodu asi by se neuživil. „Kdybych byl sám a měl jednopokojový byt, tak možná. Vstupy se zdražily o 100 a více procent, ale boty v obchodech jen o kousek. Pokud bych cenu adekvátně upravil, lidé by si raději kupili nové.“

Firmu pana Vojáčka mohou zákazníci nalézt především na facebookové stránce Opravna obuvi a galanterie U Jezevce.