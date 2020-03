Shrnutí změn v pracovních dnech (o víkendech je provoz beze změny):

Linky č. 208 a 217 (školní) – již v současné době nejezdí z důvodu prázdninového režimu až do 9.4.2020 (negativní značka 40)

Linky č. 232, 234 a 235 – je zachován provoz v celém rozsahu z důvodu dopravy do zaměstnání a ze zaměstnání (proto u nich neplatí výlukový jízdní řád)

Linky č. 202, 203, 205, 206, 207, 218, 224 a 225 – jsou ve víkendovém provozu

Linka č. 209 – zachovány 2 páry spojů (9 a 10, 13 a 14) z důvody dopravy do centra a z centra města

Linka č. 212 – zachován spoj č. 1 ve 4:32 z důvodu dopravy do zaměstnání (vlaky)

Linka č. 213 – zachovány 2 páry spojů č. 1 a 12, 11 a 14 z důvodu dopravy do zaměstnání a ze zaměstnání na ranní a odpolední směny do podniků na Svárově.