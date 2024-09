Jana Stehlíková, která právě stoupala po schodech k nedalekému supermarketu Albert, si myslí, že pokácení stromů znamená pro sídliště Lada ztrátu. „Je to škoda. Jedná se sice jen o pár stromů, ale budou chybět. My jsme vždycky nešťastní, když nám srovnají keře. Oni zase narostou, ale do té doby je to takové smutné,“ svěřila se. Přiznala, že si pokácení nejprve nevšimla, ale když se podívala na fotografie a porovnala rozdíl, naplno si uvědomila, o co obyvatelé sídliště přišli.

I Miroslav Kudrna se domnívá, že by bylo lepší, kdyby lípy zůstaly. „Je to několik stromů, ale je to škoda. Vzrostlá zeleň se kácí všude a v mnohem větší míře. Když dělali obchvat, také vykáceli spoustu stromů a nikdo s tím nic neudělal, ani se nezajímal,“ pokrčil rameny. Poznamenal, že byly krásné na pohled a když bylo sluníčko, lidé se pod nimi mohli schovat.

Jaroslava Krohová má na lípy alergii. Navíc míní, že lidé mají důležitější problémy než několik stromů. „Určitě vysází jiné. Pro mě je to alergen. Myčka byla jistě zapotřebí. Lidem zřejmě chybí služby, a to že tu ubyly dva tři stromy?“ zeptala se řečnicky. „Tak se vysadí někde jinde,“ odpověděla si vzápětí.

Podotkla, že děti při hře zničily i jiné stromy a nikoho to netrápí. „Myčka bude soužit lidem. Zřejmě k tomu důvod byl a nahradí je novou výsadbou. To se dějí jiné věci, které by být neměly,“ řekla. Třeba aktuální povodně. Zavzpomínala na konec 70. let minulého století. „Pršelo několik sezón celé prázdniny a povodně nikdo neznal. Nyní se všechna voda žene přes louky. A protože se neorají, je půda tvrdá a vyprahlá. Dříve, když se to obdělávalo, tak byla kyprá a prosakovalo to dolů. Nejsou spodní vody. Vymizely studánky. To je mnohem horší než, že tu chybí několik dřevin,“ konstatovala paní Jarmila.

Podle předsedy pobočky Společnosti pro trvale udržitelný život Miroslava Hudce, který byl řadu let zastupitelem města i Libereckého kraje, by i travnatá plocha malého rozsahu, na níž bude nyní stát myčka, pohltila spoustu vody. „Vsákla by se, takhle všechno poteče do kanalizace,“ pokrčil rameny.

Upozornil, že článek v pachtovní smlouvě mezi městem a investorem budované myčky, je napsán poněkud zmateně. „Za prvé mají zakázáno stromy poškodit nebo pokácet a za druhé je tam napsáno, že kdyby je pokáceli, mají je nahradit. A teď se v tom vyznejte,“ zakroutil hlavou Hudec.