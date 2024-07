Ještě před deseti lety byla přitom přirozená pastva velkých kopytníků, tedy divokých koní, praturů či zubrů, v České republice prakticky neznámým pojmem.

„Tato zvířata dokážou během pouhých několika let obnovit silně degradovanou lokalitu a vrátit jí ztracenou pestrost. Navíc jde o nákladově úsporné řešení, které šetří finanční prostředky veřejným institucím i soukromým vlastníkům,“ uvedl Dalibor Dostál, ředitel ochranářské společnosti Česká krajina, která ve spolupráci s vědci s přirozenou pastvou velkých býložravců v tuzemsku začala.

Zájem o zakládání rezervací mají v posledních letech města, kraje, malé obce, národní parky, soukromí vlastníci pozemků, zemědělci i neziskové organizace. Rezervace velkých kopytníků se tak nacházejí od nejzápadnější části České republiky, kde loni jedna vznikla u obce Krásná nedaleko Aše, až po Národní park Podyjí u Znojma. „Nejvíce rezervací se nachází v Jihočeském a Plzeňském kraji, každý z nich hostí po třech rezervacích a připravují se další,“ doplnil Dalibor Dostál.

Další rezervace pomáhají chránit přírodu v Královéhradeckém, Pardubickém, Karlovarském, Středočeském, Libereckém, Moravskoslezském a Jihomoravském kraji. Naopak žádná rezervace velkých kopytníků zatím není na Vysočině, v Olomouckém, Zlínském, Ústeckém kraji a v Praze.

close info Zdroj: Dalibor Dostál zoom_in Velcí kopytníci pomáhají v Česku obnovovat krajinu na více než 750 hektarech, první rezervace je i v Libereckém kraji. „Celková rozloha pastevních rezervací v České republice dosahuje 769 hektarů. Řada rezervací má přitom potenciál dalšího růstu a jejich současná rozloha je spíše startovací. Zkušenosti s přirozenou pastvou v našich podmínkách ukazují, že pastevní rezervace nejlépe fungují, když se jejich rozloha alespoň blíží 100 hektarům. V tomto mají tuzemské pastevní rezervace velkou rezervu,“ upozornil Miloslav Jirků z Biologického centra Akademie věd České republiky.

Více než 100 hektarů mají v současné době pastviny jediné tuzemské pastevní rezervace v bývalém vojenském prostoru Milovice. Přes 50 hektarů pak mají rezervace v Kozmicích u Opavy a v Rokycanech. Nejmenší je zatím rezervace Mnišské louky u České Lípy, kde se počítá s dalším rozšiřováním nad současných 5 hektarů.

S údržbou lokality pomáhá od loňského prosince stádo exmoorských pony. Spásáním a sešlapáváním podmáčených luk přispívají k pestrosti parku a k tomu, aby se na tu dařilo ptákům a dalším živočichům i vzácným rostlinám.

Letos v březnu se přímo na pastvině narodilo mládě. Šlo o částečně předpokládaný, ale i tak překvapivý přírůstek do pětičlenného stáda klisen. „I když jsou na Mnišských loukách pouze samice polodivokých koní, až do loňského odjezdu z pastevní rezervace u středočeských Milovic byly v přítomnosti harémového hřebce. Narození mláděte v letošním jaře tak nebylo při loňském příjezdu koní do parku vyloučeno, i tak jsme až do jeho narození netušili, že se to stane,“ vysvětlil již dříve správce parku Josef Rutterle.

V ptačím parku Mnišské louky letos proběhne revitalizace staré rákosiny v jednom ze dvou bývalých odkališť čistírny odpadních vod, jejichž činnost skončila před 30 lety. Cílem obnovení rákosových porostů, ale především zlepšení vodního režimu vybudováním mělké a členité tůně o rozloze 800 metrů čtverečních. S hloubením tůně začnou odborníci v září až skončí období hnízdění ptáků a rozmnožování obojživelníků.

close info Zdroj: Josef Rutterle zoom_in Celé jaro se na Mnišských loukách vyskytuje pár jeřábu popelavých. Ptačí park Mnišské louky Rozsáhlé mokřiny v zákrutu Ploučnice u České Lípy přeměňuje Česká společnost ornitologická (ČSO) od roku 2020 na ptačí park Mnišské louky. Z velké části hospodářsky nevyužívané území s černými skládkami, starým úložištěm kalů a zarůstajícími zbytky původních říčních ramen je ideálním územím pro obnovu hnízdišť mokřadních ptáků. Hloubením tůní, úpravou terénu a šetrnou údržbou vegetace včetně pastvy tu ČSO vytváří ideální podmínky pro ptáky i další živočichy. Vytyčené území o velikosti asi 100 hektarů vykupuje ČSO z darů podporovatelů ptačích parků ČSO. Mnišské louky jsou jedním z pěti.

Mohlo by vás zajímat: Chybí Máchovu jezeru promenáda? Místní to vidí různě, jachtaři nesouhlasí