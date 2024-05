/FOTO, VIDEO/ Po třiceti letech čekání mají lidé v České Lípě k dispozici moderní areál koupaliště se zázemím a atrakcemi pro všechny věkové kategorie. Po sobotním dni otevřených dveří odstartuje pravidelný plnohodnotný provoz v neděli 2. června. Návštěvníci se mohou těšit na kvalitní služby a nové možnosti pro letní osvěžení.

Už je to tady. Českolipské koupaliště zahajuje provoz. | Video: Ladislava Sdrzallek

Českolipané i lidé z okolí se dočkali. Dlouho očekávané koupaliště zasazené do přírodního areálu v Dubici se otevírá pro veřejnost. V sobotu 1. června od 10 hodin se koná den otevřených dveří, ještě bez možnosti koupání, v neděli 2. června začne běžný provoz. Během sobotní prohlídky bude k dispozici kyvadlová autobusová doprava zdarma. Odjíždět bude ze zastávky Purkyňova u nemocnice přes centrum města a vlakové nádraží. Pojede každou hodinu a první autobus vyjede v 9.30.

Česká Lípa má konečně moderní koupaliště. Je součástí přírodního areálu v Dubici.Zdroj: Deník/Ladislava SdrzallekKoupaliště se podařilo dokončit po 30 letech čekání a obyvatelé okresního 37tisícového města tak už nebudou muset využívat k osvěžení v horkých letních dnech plovárny v okolí nebo dokonce za hranicemi. Otevřeno bude v pondělí do neděle od 9 do 21 hodin a v sobotu mohu ranní ptáčata přijít již na 7. hodinu. V provozu bude areál i mimo hlavní sezónu (červen - srpen), a to od 10 do 20 hodin.

Koupaliště bude provozovat příspěvková organizace Sport Česká Lípa a vstupné pro dospělého vyjde na 150 Kč. Za zvýhodněné vstupné pak návštěvníci zaplatí 110 korun. „Inspirovali jsme se koupališti v okolí, například v Děčíně nebo Mladé Boleslavi, ale i bazénem v Německu, aby ceny byly podobné,“ uvedl Jaroslav Češka, ředitel organizace Sport Česká Lípa.

Novinkou bude placené parkoviště, které mohli dosud návštěvníci dubického areálu využívat zdarma. Parkovné na celý den bude stát 150 korun, při zakoupení celodenní vstupenky na koupaliště, pak 100 korun. Využít se bude dá ti hodinová sazba.

Aktuální možná kapacita plovárny je 855 lidí. Zda se koupaliště samo uživí či nikoliv, ukáže až první rok provozu, kdy se udělá jeho bilance. „Příspěvková organizace si nastavila ceny tak, aby se pokryla alespoň část nákladů. Samozřejmě záleží na počasí. Může se stát, že bude tři měsíce krásně a pak bude areál výdělečný. Když bude deštivo, tak se samozřejmě bude muset provoz dotovat,“ konstatoval ředitel Sportu Česká Lípa.

Stavba areálu trvala zhruba rok a konečná cena se vyšplhala na bezmála 297 milionů korun včetně DPH. Oproti původnímu předpokladu se projekt prodražil přibližně o 3,5 milionu korun. Prostor se dělí na placenou část a bezplatný sektor.

V rámci placené části najdou návštěvníci hlavní bazén o rozloze 935 metrů čtverečních s vodními atrakcemi a dvěma 25metrovými drahami pro milovníky kondičního plavání, brouzdaliště pro děti, tobogán, převlékárny, sociální zázemí a občerstvení s dětským koutkem. „Ve velkém bazénu jsou atrakce v podobě divoké řeky a různých prolézaček. Je tam vodní hřib, nechybí ani masážní perličkové lavice,“ uvedl Češka.

Česká Lípa má konečně moderní koupaliště. Je součástí přírodního areálu v Dubici.Zdroj: Deník/Ladislava SdrzallekVe venkovní části je pak možnost využít 3D bludiště, které mělo být původně součástí placeného areálu. V rámci stavby vybudovalo město na písčité pláži také nové molo a zázemí pro příznivce vodního vleku, který je v Dubici oblíbenou atrakcí. Zahrnuje nový objekt půjčovny, venkovní sprchy i WC.

K části, která je k dispozici bezplatně, se dá dostat několika způsoby. „Jednak neplacenou částí vedle pokladny. Dá se přijít i z druhé strany od České Lípy nebo přes Robečský potok a Ploučnici,“ popsal Češka přístupy. I když se do prostoru neplatí vstupné, bez služeb nezůstane. „Okénko občerstvení, které je v areálu nového koupaliště, je i z druhé strany. Veškerý sortiment, který je vevnitř, se dá prodávat za stejné ceny i ven,“ vysvětlil ještě Češka.

Pro návštěvníky, kteří se rozhodnou nevyužít placenou zónu, jsou k dispozici toalety za 5 korun a mohou se za 10 korun i v rychlosti vysprchovat. Bývalá pískovna však ke koupání vhodná není. „Problém se sinicemi tam přetrvává a hygienou není koupání doporučené,“ podotkl ředitel sportovní organizace.

Česká Lípa má konečně moderní koupaliště. Je součástí přírodního areálu v Dubici.Zdroj: Deník/Ladislava SdrzallekS přípravou projektu započalo město v roce 2019, kdy si nechalo zpracovat ověřovací studii. Bylo totiž nutné nejprve zjistit, zda je možné umístit nové koupaliště do přírodního areálu v Dubici mimo aktivní záplavovou zónu. Aby se tak stalo, musel se povrch nadzvednout o jeden metr.

To označila za hlavní problém příprav i starostka města Jitka Volfová. „Na začátku bylo nejobtížnější vymyslet způsob jak se vyhnout záplavové zóně. Jinak stavba běžela poměrně dobře. Při stavbě takového rozsahu se dá pochopit, že nějaké komplikace vzniknou. Mohli jsme si odzkoušet i to, že se záplavové zóně vyhýbáme. O Vánocích 2023 totiž přišly povodně. Tohoto území se dotkly, ale stavby nikoliv. Prošlo to zkouškou ohněm,“ usmála se spokojeně Volfová.

Voda byla při stavbě všeobecně hlavním problémem. „Hned při založení stavby se zjistilo, že hydrogeologický průzkum neodpovídá skutečnosti. Spodní voda byla výš než předpokládal projekt. A v závěru, aby té vody nebylo málo, se odhalilo, že vrt, kterým se napouští bazény, při větším odběru vody vymílal menší písek a musela se před spuštěním provozu upravovat technologie,“ uvedl Michal Tvrdík, ředitel závodu 8 Metrostav DIZ (zakázku na stavbu koupaliště v Dubici získalo sdružení firem Metrostav DIZ a CL EVANS).

Starostka si důmyslnost technologií jinak pochvaluje: „Dětské bazénky jsou vyhřívané a nerezový povrch, který v nich je, sám funguje jako ohřívadlo, jakmile zasvítí sluníčko,“ vysvětlila starostka. Zdůraznila rovněž, že veškerá voda putuje z vrtu.

V prostoru za koupalištěm zůstává tábořiště. Žádné pevné stavby tam být umístěné totiž nemohou. Z místa nechalo město odstranit nevzhledné toalety a v budoucnu se tam umístí přístřešek na pergolu, kde vznikne prostor pro pořádání kulturních akcí.