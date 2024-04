K červnovému Dni dětí dostane letos dárek celá Česká Lípa. Lidem se otevře dlouho slibované, plánované a budované koupaliště v Dubici. K areálu budou nově zajíždět i autobusy městské hromadné dopravy.

Stavba koupaliště začala v březnu 2023. | Foto: Deník/Ladislava Sdrzallek

Stavba koupaliště je v současné době téměř dokončená. Postupně se spouštějí jednotlivé technologie, napouští se bazény. Vybavují se vnitřní prostory, jako občerstvení, šatny, pokladna i sociální zařízení. V rozsáhlém přírodním areálu probíhají i další úpravy. „Vybudovali jsme také chodníky, veřejné osvětlení, na pláži je nový písek. Na louce za oploceným areálem jsme zbourali staré sociálky i nevzhledný altán, který nahradí nový,“ uvedla starostka České Lípy Jitka Volfová.

Vizualizace budoucího venkovního koupaliště.Zdroj: Město Česká LípaOproti původnímu projektu nechalo město přesunout 3D bludiště, které je teď úplně mimo oplocený areál, čímž vzniklo více místa pro opalování na nově vysazené trávě. Opravy se dočkaly i vodní hrátky, které jsou součástí oploceného areálu, či jednotlivé překážky na minigolf. „Věřím, že i díky celkovým úpravám se areál v Dubici stane ideálním místem pro trávení volného času po téměř celý rok,“ dodala starostka.

V sobotu 1. června proběhne na koupališti velký den otevřených dveří. Aby si mohli dokončený areál s venkovními bazény a tobogánem prohlédnout všichni, kteří na akci dorazí, bude v tento den otevřené vše, kromě velkého bazénu s atrakcemi.

„Očekáváme, že přijde velké množství občanů, a proto s ohledem na jejich bezpečnost velký bazén uzavřeme. Pokud bychom ho nechali otevřený, museli bychom v oplocené části areálu hlídat kapacitu a po jejím naplnění, by nebylo možné tam další návštěvníky pustit, což by byla škoda. K dispozici však bude dětské brouzdaliště i tobogán se skluzavkami, které budou moci vyzkoušet,“ vysvětlil Jaroslav Češka, ředitel příspěvkové organizace Sport, která bude areál spravovat.

Den otevřených dveří na koupališti v českolipské Dubici.Zdroj: Město Česká LípaPrvní otevírací den si zájemci budou navíc moci prohlídnout technologie, které jsou pro provoz koupaliště potřeba.

Kompletně otevřený, včetně všech bazénů, bude areál od neděle 2. června. Celodenní vstupné pro dospělého v hlavní sezóně, od 1. června do 31. srpna, bude cca 150 korun. „Počítáme také s rodinným vstupným a zvýhodněným vstupným pro seniory, studenty a děti. Bude umožněn také nákup permanentek, v rámci kterých budou mít lidé vstup do bazénu ve Sportareálu, na Severu i na koupaliště,“ informovala mluvčí radnice Kristýna Kňákal Brožová. Otevírací doba koupaliště by měla být od 9 do 19 hodin, o sobotách už od 7 hodin, mimo sezonu pak od 10 do 20 hodin.

Na Den otevřených dveří 1. června je připravena bezplatná kyvadlová doprava z centra města až na zastávku Koupaliště Dubice, která bude přímo před vchodem do areálu. V den otevření koupaliště sem bude zajíždět i linka MHD č. 203. Tato linka sem bude pravidelně jezdit i od 2. června, o víkendech pak budou spoje této linky posílené.

Stavbu moderního koupaliště zahájilo město Česká Lípa loni 1. března. Pro uskutečnění letitého snu Českolipanů vybralo město sdružení stavebních firem Metrostav DIZ a CL EVANS za nabídkovou cenu 242,4 milionů korun bez DPH.

Návštěvníci v areálu najdou velký bazén s vodními hrátkami a dvěma drahami pro plavání o rozloze 935 m², tobogán a skluzavky s dojezdovým bazénkem a také dětský bazén o rozloze 225 m². Kapacita koupaliště je celkem 855 osob, z tohoto počtu pak může být 336 návštěvníků v bazénech. Pro auta návštěvníků je zajištěno přes sto parkovacích míst.

Přírodní areál v Dubici je bývalá pískovna, kam se lidé chodili koupat. Od 90. let minulého století však koupání omezovaly přemnožené sinice. Kdysi tady radnice instalovala nornou stěnu, která měla oddělit část vodní plochy, ve které by se zlepšila kvalita vody využitím průtoku Robečského potoka přes koupaliště.

Později se město pokusilo zničit sinice cestou chemického ošetření vody. Ve čtvrti též postavilo splaškovou kanalizaci, která měla zamezit průsaku fekálií do vody. Město po neúspěšných pokusech vyčistit vodu přistoupilo k myšlence vybudovat v Dubici umělý venkovní bazén se zdrojem vody z vrtu. V lednu 2020 zastupitelé města vzali na vědomí závěry ověřovací studie a dali projektu koupaliště v Dubici zelenou.