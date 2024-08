Jana Kobosilová technická manažerka koupaliště přiznala, že reakce návštěvníků, které personál při odchodu slyší, jsou z 99 % kladné. „Pochvalují si to tu především přespolní. Například Pražané říkají: Tohle mít v Praze,“ usmála se. Podotkla, že se ale samozřejmě nebrání ani kritice a reagují na ni.

Porovnala situaci s koupalištěm Sluníčko ve Vratislavicích nad Nisou. „U Sluníčka se často hledá prostor pro parkování. Ceny za vstupné jsou podobné. Rozdíl je ale v počtu atrakcí. Ve Vratislavicích není takové vyžití, není tam žádný tobogán nebo vodotrysky. Je to jen vodní plocha a dvě klasické klouzačky,“ povzdechla si. Podotkla, že více srovnatelné je například koupaliště v Tunově nebo Mladé Boleslavi a ceny jsou dle ní podobné.

Částky za vstupné (dospělý 150 Kč, dítě 50 nebo rodinná vstupenka zahrnující jednoho dospělého a jedno dítě do 15 let za 150 korun plus další dítě za 40 Kč) jí připadají v pořádku. „Takové ceny jsou nyní všude. Jen parkovné je tak trochu navíc. Na druhou stranu jinde zase bývá problém najít pro auto místo,“ uvedla.

Denisa Jonášová přijela s dětmi na dubické koupaliště až z Liberce. Na Českolipsku totiž trávila dovolenou. O novém areálu věděla a chtěla ho vyzkoušet. „Děti byly spokojené. Užily si to. Je to pěkné a atrakcí je tam opravdu spousta,“ řekla spokojeně. Sama prý využila hlavně plaveckou dráhu.

„Sledujeme i negativní komentáře a neustále se snažíme odstraňovat neduhy. Reagovali jsme například na nedostatek stínu,“ uvedla. Travnaté plochy jsou dle ní dostačující. „Vybavujeme je stany butterfly typu. Nyní máme 5 stanů, 4 jsou na cestě. Dodací lhůta je asi měsíc. První by měly dorazit do týdne a do čtrnácti dnů přijdou další,“ slíbila.

Špatné počasí se na několika z nich podepsalo. „Samozřejmě, bouřky nám nějaké vzaly a zlomily. To nyní vyřizuje jako pojistnou událost,“ prozradila.

Se stínem je trochu boj. „Na zadní travnaté ploše se nachází velká alej vzrostlých topolů. Tam se stín dá v průběhu dne najít,“ upozornila. Podotkla, že areál je zkrátka nový, stromky jsou mladé a než vyrostou, chvíli potrvá. Proto přibyly i slunečníky. „Základní vybavení bylo 70 kousků dřevěných lehátek se železnou konstrukcí. Ob 3 jsme je nechali osadit slunečníky a dokoupili jsme 20 dalších rozkládací dřevěných lehátek se stolečky, které je možné přesouvat,“ uvedla.

Areál se neustále dovybavuje dál. „Předěláváme systém laviček, protože zůstaly ještě nějaké prostory. Objednali jsme za 100 tisíc korun další v barvě antracit a bílá nebo šedá, tedy v těch, které tu už jsou,“ vysvětlila.

Na plné kapacitě bylo koupaliště několik dní. „Kapacitu 855 lidí jsme také zažili. Tento stav mohu označit za Itálii. Ale ti, pro které to je vzhledem k hloubce primárně určeno, děti, byly šťastné, což je náš cíl,“ usmála se. Kapacitu mohou lidé sledovat na webu organizace Sport Česká Lípa.

Další výtkou byla právě hloubka bazénu, ale dle zaznamenaných reakcí, si dospělí návštěvníci zase užili divokou řeku.

Během provozu se také ukázalo, že kapacitně naprosto nedostačuje pouze jeden prostor s občerstvením. „Už v půlce měsíce jsme řešili, že jedno Gastro je pro naplněnou kapacitu, která čítá okamžitě maximálně 855 lidí a denní se nachází lehce pod dvěma tisíci, je dispozičně málo. K tomu ještě obsluhuje venkovní prostor otevřený i na druhé straně pro cyklisty nebo rybáře,“ uvedla.

Aktuálně se tak personál věnuje několik hodin v kuse i počtu 200 lidí najednou. Proto přibyly dva stánky. „Naproti tomu základnímu občerstvení jsme umístili dřevěný stánek, který nabízí točenou zmrzlinu, kávu nebo jiné nápoje,“ upřesnila. Zde se jedná o základní nabídku. „Když někdo například čeká na langoše, tak si může zakoupit i pití,“ myslí si.

Dále zahrnuli i více sortimentu, který nevyžaduje tolik času na přípravu. „Proto jsme přidali i obložené houstičky, ovocné misky, zeleninové saláty, abychom lidem nabídli co nejvíce sortimentu v co nejkratším čase.“

Podobně jako v jiných destinacích i v Dubici je největší zájem o langoše a hamburgery. Langoš se vším vyjde na 82 a hamburger na 135 korun. Chce-li si k němu zákazník přikoupit hranolky, připlatí si dalších 40 Kč. Samotné hranolky stojí 55 a párek v rohlíku pak 38 korun. Hot dog, v tomto případě grilovaný párek obohacený o pórek a BBQ omáčku stojí 65 korun. Zeleninový salát je dle denní nabídky a vyjde na 95 Kč. Balené vody stojí od 22 do 35 korun.

Jana Kobosilová uvedla, že v případě burgeru se jedná o maso z divokého prasete. „Děláme si vlastní karamelizovanou cibulku, kupujeme maso z divočáka, které obsahuje i vhodné koření, jako je například jalovec. Není to jen tak do fritézy, je to maso na gril,“ vyzdvihla. Když je vše připraveno, tak zhotovení tohoto pokrmu trvá přibližně 7 minut.

„Snažíme se lidem nabídnout něco nového a kupujeme kvalitnější zboží,“ pochlubila se. K dispozici jsou také výseky dortů, nabídka cukrovinek, chipsů a samozřejmě nápoje. „Klienti nejvíce kupují balené vody, proto máme i velký výběr různých kubíků, protože nechceme, aby do čisté zóny, k vodním plochám, lidé chodili s otevřenými nápoji. Například malinovka ze světlé pískovcové dlažby opravdu nejde dolů. Máme to uvedené i v návštěvním řádu,“ upozornila.

V zadní části areálu je pak třetí stánek, který má v pronájmu společnost Wake Sport park Česká Lípa. „Areál bylo třeba posílit, proto tam jsme,“ uvedl jeho provozovatel Štěpán Janžura. I zde jdou nejvíce na odbyt smažené pochoutky. „Samozřejmě hosté si nejvíce objednávají hranolky. Dále máme kuřecí řízek, smažené sýry, krokety, cibulové kroužky, párek v rohlíku. Zkrátka takové klasiky,“ usmál se.

Hranolky a krokety stojí okolo padesáti korun. „Větší jídlo, jako je řízek s hranolky nebo respektive s přílohou vyjde kolem 150 korun. Takové to zobání, jako hranolky a krokety, jsou kolem padesáti,“ uvedl. Za pivko pak hosté zaplatí přibližně 50 koruna a za nealko okolo 40.

„Nabízíme i příměstské tábory, kde si děti mohou vyzkoušet vodní sporty. Letos jsme měli úplně přeplněné kapacity,“ zmínil se o další aktivitě, která kromě pronájmu paddel boardů a vodního vleku a dalšího sportovního vyžití v areálu je.

Areál se dá třikrát opustit a pomocí QR kódu se zase vrátit zpátky. Možné je odjet i z parkovací plochy. Toto se pak řeší operativně a je třeba se domluvit u kasy.

