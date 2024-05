/FOTO/ Na moderní koupaliště s čistou vodou čekali Českolipané více než dvacet let. Nově vybudovaný areál v Dubici se lidem otevře v sobotu 1. června. Podívejte se, jaká cesta k němu vedla v posledních dvaceti letech.

Vizualizace koupaliště v Dubici (2021). | Foto: MUCL

Přírodní areál v Dubici je bývalá pískovna, kam se lidé chodili koupat od 70. let minulého století. Již od 90. let však koupání pravidelně omezovaly přemnožené sinice. Kdysi tady radnice instalovala nornou stěnu, která měla oddělit část vodní plochy, ve které by se zlepšila kvalita vody využitím průtoku Robečského potoka přes koupaliště.

Později se město pokusilo zničit sinice cestou chemického ošetření vody. Ve čtvrti též postavilo splaškovou kanalizaci, která měla zamezit průsaku fekálií do vody.

Město po neúspěšných pokusech vyčistit vodu přistoupilo k myšlence vybudovat v Dubici umělý venkovní bazén se zdrojem vody z vrtu. Od prvních plánů k realizaci ale nevedla rychlá a jednoduchá cesta.

2004 – 2007: Hygienici opakovaně vyhlašují v Dubici zákaz koupání, důvodem jsou sinice. Ozdravovací kúra chemickými prostředky proti sinicím nedokázala kvalitu vody zlepšit. Radnice hledá alternativní řešení. Tím by mohly být úpravy stávajícího dna koupaliště či jeho rozdělení na rekreační a rybářskou zónu nebo zcela nový venkovní bazén.

2008: Konec boje proti sinicím. Město definitivně vzdává snahu zlepšit kvalitu vody v Dubici chemickým ošetřením. Jednou z cest pro záchranu koupaliště je jeho odbahnění, ale ani na to město nechce vydat žádné peníze ze svého rozpočtu. Stále častěji se mluví o novém betonovém koupališti v dubickém areálu, které by mělo vlastní zdroj napájení.

Studie zrekonstruovaného koupaliště v Dubici z roku 2009.Zdroj: MUCL2009: Přípravy obnovy koupaliště začínají. Za zhruba 55 milionů korun má v areálu vyrůst velký bazén vyhřívaný slunečními kolektory, brouzdaliště pro děti, nové šatny a sociální zařízení. Na stavební úřad je podána žádost o vydání územního rozhodnutí a současné žádost o pokácení padesátky vzrostlých stromů z důvodu, že se zde má zvýšit terén na úroveň stoleté vody. Město slibuje, že pokud budou vydána všechna potřebná povolení, stavět se začne v následujícím roce…

2010: Vzniká vrt za více než milion korun, který měl řešit napájení bazénu vodou. Radnice shání peníze na projektovou dokumentaci.

2011: Ve hře se ocitlo odbahnění přírodního dubického koupaliště nebo stavba venkovního bazénu u Sportareálu přímo v centru čtyřicetitisícového města. V Dubici by mohl být vodní vlek. Rozpracovaný projekt stavby vyhřívaného bazénu v Dubici kvůli vysokým nákladům zřejmě skončí u ledu.

2012: V minulosti hojně vyhledávaný areál v Dubici je v dezolátním stavu, parkoviště zarostlé trávou. Plány na stavbu venkovního bazénu v centru města se odkládají. Objevují se plány na přepažení rybníka a odtěžení bahna z jedné jeho části.

2013: Kdy konečně bude koupaliště v České Lípě, je stále ve hvězdách.

2014: Areál prochází úpravami, aby se mohl otevřít lidem. K dispozici je hřiště na plážový volejbal, dětské hřiště i pláž. Jediné, co je prozatím zakázáno, je právě koupání. Kvalita vody se bohužel stále nezměnila. Město hledá nájemce areálu.

2015: Dubický areál koupaliště by se měl stát relaxačně-sportovní zónou. Radnici se hlásí vážný zájemce, který tu chce otevřít vlek pro wakeboarding. Vzniká studie, která má prověřit možnosti vzniku koupaliště u Sportareálu. Kromě tohoto prostranství radnice uvažovala o dalších pěti místech.

2016: Zastupitelé schvalují změnu územního plánu, která městu umožní vybudovat venkovní bazén v prostoru u Sportareálu. Areál v Dubici má nového nájemce, v květnu se rozjíždí vodní vleky.

Vizualizace venkovního bazénu v České Lípě (2017).Zdroj: MUCL2017: Proti záměru koupaliště koupaliště u řeky Ploučnice se zvedá vlna nevole. Opozice prosazuje konání referenda. Lidé mají hlasovat pro případné přesunutí plánu na venkovní koupání v České Lípě do areálu v Dubici. Kvůli blízkosti toku Ploučnice a umístění do záplavové oblasti se k odporu připojuje také Povodí Ohře, které k celé věci vydalo odmítavé stanovisko.

2018: Potřebné pětatřicetiprocentní účasti u místního referenda se v lednu dosáhnout nepodařilo. Referendum proto není závazné. Pro zastavení stavby u Sportareálu se vyjádřilo přes 80 procent voličů, kteří se zapojili. V březnu město ruší výběrové řízení na realizaci venkovního bazénu v centru města. Nové zatím nevypíše.

2019: Vedení města, vzešlé z voleb v předchozím roce, se vrací k myšlence, aby nové umělé koupaliště vyrostlo v Dubici. Vzniká studie, která by měla říct, jak velký bazén se dá do vytipovaného území postavit.

2020: Rozbíhají se přípravy na stavbu. Plány v tuto chvíli počítají s bazénem o rozloze 988 metrů čtverečních a kapacitou až 323 lidí, celý areál by jich mohl pojmout až 485. Denně by se zde mohlo vykoupat až 1300 návštěvníků.

Vizualizace koupaliště v Dubici (2021).Zdroj: MUCL2021: Atraktivní obrázky z architektonické studie ukazují, jak má za čas vypadat koupaliště v českolipské Dubici, které představila veřejnosti radnice v České Lípě. Kapacita rekreačního areálu je projektována na 863 lidí.

2022: Běží výběrové řízení na zhotovitele stavby. Veřejnou zakázku získává sdružení firem nazvané Společnost Metrostav DIZ + CL-EVANS pro stavbu Koupaliště Dubice za nabídkovou cenu 242,4 milionu korun bez DPH.

2023: Ve středu 1. března 2023 oficiálně začala stavba koupaliště v Dubici v České Lípě. V areálu koupaliště bude brouzdaliště pro děti, hlavní bazén s vodními atrakcemi a dvěma 25m drahami pro plavání o rozloze 935 m², tobogán, převlékárny, sociální zázemí a občerstvení s dětským koutkem. Kapacita placeného areálu bude 855 návštěvníků.

2024: 1. červen 2024. To bude den, kdy se nové koupaliště otevře lidem.