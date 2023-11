Ne všechny děti se mohou těšit na bohatou vánoční nadílku, mnohé si o ní mohou nechat jen zdát. Aby i děti z komplikovaného rodinného prostředí potěšily na Štědrý den dárky, o to se stará sbírka Krabice od bot. Do celorepublikové akce Diakonie Českobratrské církve evangelické se zapojuje i Českolipsko.

Sbírka vánočních dárků pro děti Krabice od bot. Ilustrační foto | Foto: Michal Turek

Cílem sbírky, která odstartovala v pondělí 13. listopadu, je obdarovat děti z chudých rodin dárky v krabicích od bot. Sběrná místa provozují prověření dobrovolníci napříč Českem ve svém volném čase a bez nároku na odměnu. „Každé sběrné místo předem zjišťuje potřeby dětí ve svém okolí: domlouvá se s úřady, azylovými domy, nízkoprahovými centry, terénními pracovníky nebo školami a zjišťuje počet potřebných dětí a jejich věk a pohlaví. Pro tyto děti pak dárky sbírá za pomoci rezervačního systému na webu Krabice od bot, kde dárci uvidí, kolik dětí jakého věku a pohlaví je ještě potřeba obdarovat. Snažíme se, aby se co nejvíce dárků rozdalo v regionu, kde se nasbírají," uvedl mluvčí Diakonie Českobratrské církve evangelické Dalibor Hála.

Dobrovolníci ve 260 sběrných místech ve všech koutech Česka budou krabice od dárců přijímat během dvou týdnů na přelomu listopadu a prosince, konkrétně od pondělí 20. listopadu do úterý 5. prosince. Na Českolipsku letos lidé najdou sběrná místa ve středisku sociální služby Včelka, v Pivovarské ulici 3157 v České Lípě, v T-Mobile shopu na českolipské třídě Jindřicha z Lipé a v sídle organizace Rodina v centru v Křižíkově ulici 980 v Novém Boru. Na krabici je nutno uvést, zda je dárek vhodný pro dívku nebo chlapce a jakého věku.

Do Včelky mohou lidé dárky nosit v pondělí od 8 do 17 hodin a od úterý do pátku od 8 do 15.30 hodin. Jiný čas je možný domluvit telefonicky. Do prodejny T-mobile v České Lípě pak ve všední dny od 9 do 17 hodin a v sobotu od 9 do 12 hodin. V novoborské Rodině v centru dárky přijímají v pondělí, úterý a čtvrtek od 8 do 18 hodin, ve středu a v pátek od 8 do 16 hodin.

Zdroj: Youtube

„S úhlednými balíčky přicházejí mladí i staří, jednotlivci i rodiny s dětmi, nebo třeba kolegyně a kolegové z práce. Řada přispívajících se na akci podílí opakovaně a v mnohých rodinách se společné nakupování a balení dárků pro děti z neutěšeného prostředí stalo nedílnou součástí vánočních příprav. Stále častěji se účastní také instituce a soukromé společnosti včetně velkých značek – přispívají zkrátka všichni, kterým osud dětí ohrožených chudobou není lhostejný,“ přiblížila atmosféru sbírky Zdeňka Marešová, členka správní rady Diakonie ČCE, která vede oddělení péče o dárce.

Pro mnohé z dětí je balíček od štědrých dárců v Krabici od bot jedinou připomínkou Vánoc. Vloni se do sbírky v celém Česku zapojilo 13 154 dárců, kteří doručili téměř 50 tisíc úhledně zabalených balíčků. Jeden dárce tedy připravil téměř tři krabice dárků. „Letos organizátoři doufají v překonání této hranice. Zejména v regionech je totiž stále více rodin, které si kvůli tíživé situaci nemohou dovolit ani skromnou nadílku," sdělil Dalibor Hála. Dárcům se podle něj snadněji vybírají překvapení pro dívky, největším oříškem jsou obvykle věci pro dospívající chlapce.

VIDEO: Svatý Martin dorazil do Brniště. Sníh nepřivezl, o zábavu nebyla nouze

Aby Diakonie dárcům výběr co nejvíce usnadnila, připravila na webu sbírky nejen detailní informace o tom, jak se do sbírky zapojit, ale také užitečná doporučení, kterými se přispívající mohou řídit. V krabicích můžou být třeba tužky, pastelky, sešity, skicáky, vodové barvy, štětce, sportovní potřeby, společenské hry, knížky přiměřené věku dítěte či třeba bonbony. Dětem jistě udělají radost i plyšové hračky, dívkám panenky, kosmetika a bižuterie, chlapcům například nářadí nebo autíčka. Dárci mohou přidat také vánoční přání i fotografii. Věci by neměly být opotřebované, křehké či nebezpečné. Vhodné nejsou peníze ani drahá elektronika.

Kromě vánoční sbírky je možné přispívat kdykoliv finančním darem do sbírky Krabice online. V roce 2022 se tak podařilo vybrat celkem 4,3 milionu korun do krizového fondu na pomoc dětem ohroženým chudobou.

O sbírce Krabice od bot

• Charitativní sbírka Krabice od bot je vůbec největší akcí zaměřenou na pomoc dětem v nouzi.

• Rezervace dárků začíná 13. listopadu, zabalené krabice pak mohou dárci do sběrných míst přinést od 20. listopadu do 5. prosince.

• Do sbírky se zapojí stovky dobrovolníků, kteří velmi dobře znají potřeby rodin ve svém okolí a vytipují i ty, kteří pomoc naléhavě potřebují, ale nejsou v systému sociální pomoci.

• Počet sběrných míst se v letošním ročníku téměř zdvojnásobil, a to díky partnerství se společností T-Mobile.

Zdroj: Deník