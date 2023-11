V České Lípě spadla z nebe vrčící krabice. Šlo o přístroj německých meteorologů

Je to pták? Je to letadlo? Je to Superman? Ani jedno! Ke kurióznímu nálezu vyjížděli nedávno českolipští strážníci, když přímo z nebe spadla krabice se šňůrou a navíc podle oznamovatele vrčela.

Kuriózní případ řešili strážníci Městské policie v České Lípě, kde havaroval přístroj měřící ozon. | Foto: MP Česká Lípa