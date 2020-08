Město se stalo součástí aplikace Českých drah Vlakem na výlet. Jejím primárním účelem je to, aby lidé nechali auto doma a vyrazili s rodinou nebo přáteli na cestu vlakem. „Aplikace obsahuje hravé výlety s více zastávkami a soutěžními otázkami z dané lokality. Labužnické tipy připravuje Lukáš Hejlík se svou Gastromapou. Na své si přijdou i fandové železnice, na které pamatujeme s nabídkou historických jízd,“ řekl mluvčí Českých drah Petr Pošta.

Turisté mohou využít dva tipy. První z nich představuje samotnou cestu vlakem z Liberce do České Lípy, která nabízí vyhlídky na kopcovitou krajinu nebo do údolí, v nichž jsou jako drahokamy rozesety malebné roubenky. Také se mohou vydat za Jindřichem z Lipé. „Výlet po České Lípě je určený hlavně dětem, které budou na pozadí příběhu o Jindřichu z Lipé řešit úkoly na jednotlivých stanovištích,“ dodal Pošta.

Koloběžky táhnou

„Napadla mě během dneška, kolo-kolo-koloběžka. Ta by stála za pokus, polojízda, poloklus,“ zpívá Dagmar Patrasová v pohádce Koloběžka první. Loni začala v Lípě fungovat půjčovna koloběžek. Zájem o projetí se na tomto dopravním prostředku mají jak místní, tak turisté.

„Letos evidujeme větší zájem, především skupiny mladých lidí si oblíbily jízdu na koloběžkách. Jednoznačně nejoblíbenější trasou je cyklostezka Varhany směrem od Panské skály,“ popsala Denisa Lebedová z Regionálního turistického informačního centra v České Lípě. „Rodiny s dětmi využívají také nenáročnou cyklostezku Vlčí Důl s cílem v Žizníkově v areálu U Kerama, kde se mohou občerstvit a zastavit,“ dodala.

Jak služba funguje? Zájemce obdrží prvotní informace o podmínkách vypůjčení a o ceně, vybere si koloběžku a domluví si čas a místo vrácení. Následně vyplní s pracovníkem infocentra protokol o zapůjčení koloběžky a po zaplacení půjčovného může vyrazit. „Aktuálně máme k vypůjčení celkem 23 koloběžek čtyř různých velikostí. Uspokojíme tak požadavky rodin s dětmi i samotných dospělých jezdců,“ doplnila Lebedová.

Koloběžku si lze vypůjčit v Centru pro vzdělávání a kulturu v Novém Oldřichově, v informačním centru v Kamenickém Šenově, u Panské skály a nově ji lze vrátit v České Kamenici. „Jsme pro Kamenický Šenov přirozená koloběžková destinace, stačí jet po pěkných silnicích stále z kopce. Spolupráce je dosud velmi úspěšná a pro příští rok už přemýšlíme, jak dál půjčovnu koloběžek rozšířit a vylepšit,“ nastínil plány českokamenický starosta Jan Papajanovský.

Stroj si mohou lidé půjčit na pár hodin, maximálně pak na tři dny. Cena půjčovného se liší jak podle délky výpůjční doby, tak podle druhu – zda se jedná o koloběžku pro děti, nebo pro dospělé. Počítá se také s rodinným půjčovným, kdy bude mít rodina možnost půjčit si čtyři až pět koloběžek najednou. Částka se pohybuje od 400 korun za nejkratší výpůjční dobu až do 3 200 korun za tři dny. Zapůjčení jedné koloběžky pro dospělého stojí 50 korun na hodinu nebo 1 000 korun za tři dny. Koloběžky pro děti jsou levnější. Na poloviční cenu se mohou těšit studenti do 26 let, kteří předloží studijní průkaz nebo kartu ISIC, a ušetří také senioři nad 60 let.

„Na koloběžce jsem naposledy stála jako malá holka, ale rozhodli jsme se s manželem půjčovnu vyzkoušet. Jízda mě naprosto nadchla, zavzpomínala jsem na staré časy,“ řekla Jana Vykoukalová z Liberce, která vyrazila poznávat krásy regionu.

V samotném českolipském „íčku“ mají napilno. „Významnou skupinou návštěvníků jsou cykloturisté, jim se snažíme předat informace o nejbližších cyklostezkách, poradit tip na výlet na Českolipsku v Máchově kraji i v Lužických horách,“ podotkla Denisa Lebedová. Vedle tipů na výlety a sportovní vyžití podávají například informace možnostech ubytování a stravování ve městě či způsobech dopravy v regionu.

Provozní doba půjčovny:

RTIC Česká Lípa, nám. T. G. Masaryka 2, Česká Lípa, 470 36

V období 11. 5. – 31. 10. Po-Pá 8:30 -17:00

Provoz v sobotu:

11. 5. – 30. 6. 9:00 – 12:00

1. 7. – 31. 8. 9:00 – 17:00

1. 9. – 31. 10. 9:00 – 12:00

Provoz v neděli jen o prázdninách:

1. 7. – 31. 8. 9:00 – 15:00

SPORTAREÁL ČESKÁ LÍPA, Barvířská 2690, Česká Lípa, telefon 487 827 831

výpůjční doba – od 11. 5. do 31. 10. otevřeno denně, 8–20 hodin

INFORMAČNÍ CENTRUM PANSKÁ SKÁLA

Prácheňská 42, Kamenický Šenov, telefon 725 767 401

od 13. 5. do 31. 10. od středy do neděle 9–17 hodin

od 1. 7. do 31. 8. otevřeno denně, 9–17 hodin

CENTRUM PRO KULTURU A VZDĚLÁNÍ

Mistrovice 91, Nový Oldřichov, telefon 722 634 895

od 25. 5. do 31. 10. pondělí, úterý a středa (po tel. domluvě) obvykle 9.30–15 hodin

čtvrtek 11–22 hodin, pátek a sobota 11–22 hodin, neděle 11–20 hodin

INFORMAČNÍ CENTRUM ČESKÁ KAMENICE — pouze vrácení koloběžek

náměstí Míru 122, Česká Kamenice, telefon 608 769 768

od 16. 5. do 15. 10. od pondělí do pátku 9-17 hodin, sobota a neděle 9-17 hodin