U českolipské nemocnice je už od poloviny května plně uzavřen průchod přes lávku, která byla kvůli desolátnímu stavu zdemolovaná. Pacienti si tak nemohou zkrátit cestu na polikliniku či do lékárny. Lávka byla částečně uzavřena už v roce 2021 a nové řešení bude nejdříve za rok. Návštěvníci si tak na snadnější pohyb v areálu nemocnice budou muset ještě počkat.

Lávka u českolipské nemocnice je už od poloviny května uzavřená. Vznikne místo ní parčík. Nový vstup do lékárny už zůstane natrvalo. | Video: Video: Ladislava Sdrzallek

Lidé musí nyní komplex obcházet. Pro pár kroků navíc mají sice pochopení, ale přiznávají, že by bylo dobré, kdyby byl průchod opět v provozu. „Když si chci jen rychle doběhnout do lékárny a nic jiného nepotřebuji, tak si postesknu, že by bylo fajn, kdyby už průchod fungoval,“ říká Vlasta Eliášová.

To samé potvrzuje i další klientka nemocnice Michaela Uhlířová. „Jde především o lékárnu. Parkuji naproti Arbesu a zatímco dříve jsem jen vyběhla schody, nyní to musím celé obcházet, není to nic strašného, ale znáte to, když člověk spěchá, hodí se každá minutka.“

Stavba nemocnice započala v roce 1976 a do provozu byla uvedena o pět let později. Od té doby lávka jen s drobnou údržbou, jako je nátěr zábradlí nebo výměna veřejného osvětlení, nepřetržitě sloužila. Železobetonová konstrukce ale začala vlivem počasí postupně chátrat.

V České Lípě se strom rozsvítil až napodruhé. Zjišťovali jsme ceny u stánků

„Postavili to komunisti. Nikdo se o to roky nestaral. Svůj čas má už prostě za sebou,“ povzdechl si pacient nemocnice, který kolem zrovna procházel. „Bylo to už v takovém stavu, že se po ní člověk bál chodit,“ krčila rameny Eva Šimonová, která byla navštívit lékaře a její známý, Roman Myška přitakával: „Bylo to shnilé.“

Oprava však nebyla ekonomicky výhodná, a tak se nemocnice rozhodla vypsat výběrové řízení na její demolici a následnou výstavbu zcela nového projektu. Bourací práce vyšly na téměř 3,6 milionu korun.

Zaměstnankyně marketingu českolipské nemocnice Tereza Sutor uvedla, že vznikne nová pochozí část. „Povede parčíkem. Budou tam lavičky a kolem necháme vysadit stromy tak, aby lidé mohli chodit přírodou. Do pater povede výtah,“ popsala plány.

Zdroj: Deník/Petra Hámová

Schody od parkoviště naproti restauraci Arbes rovněž nemocnice nechá opravit a budou plynule navazovat právě na novou pochozí část. Výběrové řízení na výstavbu nového projektu nemocnice zahájí v lednu a s počátkem stavby se počítá na březen. „Vše bychom chtěli dokončit příští rok v prosinci,“ upřesnila Tereza Sutor.

Mezi lidmi se šířila fáma, že místo lávky vzniknou nová parkovací místa. Parkoviště v areálu nemocnice i před ní je totiž v ranních hodinách obvykle beznadějně plné a takovéto řešení by pomohlo situaci zlepšit. S tím však například Vlasta Eliášová nesouhlasí. „Bylo by dobře, kdyby tam opět vznikl průchod. Navíc se jedná o místo u dětské nemocnice a malí pacienti se určitě lépe zotaví při pohledu na zeleň než na parkoviště.“

Zároveň ale přiznává, že situace s parkováním je okolo nemocnice komplikovaná.