Zastupitelé města schválili dohodu, která by měla přinést výstavbu dlouho slibované restaurace McDonald's na sídlišti Špičák.

McDonald’s. Ilustrační foto. | Foto: Deník/Petr Procházka

První pobočka rychlého občerstvení McDonald’s na Českolipsku by se měla otevřít do tří let. Pozemek na sídlišti Špičák v České Lípě, který město již v roce 2011 za tímto účelem prodalo společnosti Gibelotte, převede developer přímo na známý řetězec.

Českolipští zastupitelé na březnovém jednání schválili dohodu o narovnání s oběma společnostmi. Na nového majitele, McDonald’s ČR, přejde i závazek do tří let zde restauraci skutečně vybudovat. „Tímto převodem tak původní majitel nebude mít vůči městu žádné další závazky, nebude tedy muset nadále platit smluvní pokutu 500 korun za den, kterou kvůli nevybudování restaurace městu platí už zhruba 10 let,“ uvedla mluvčí českolipské radnice Kristýna Kňákal Brožová. Pokud restauraci nevybuduje ani McDonald’s ČR, náleží městu jednorázová smluvní pokuta ve výši 1 milionu korun.

Mekáč by tak měl vyrůst na pozemku u kruhového objezdu u prodejny Lidl na sídlišti Špičák. Už letos na podzim by se Českolipané měli dočkat také pobočky KFC, která bude stát na sídlišti Lada v blízkosti silnice I/9. Pozemky pro výstavbu této restaurace rychlého občerstvení prodalo město na konci loňského roku. „Jsem rád, že se nakonec podaří mít v České Lípě obě restaurace, jak KFC, tak oblíbený mekáč, a to navíc na místě, kde už léta měla restaurace stát. Nové restaurace rozšíří nabídku občerstvení v České Lípě, vytvoří nová pracovní místa i brigádní místa pro studenty. Navíc věřím, že do restaurací budou chodit nejen místní, ale i lidé ze širokého okolí, protože nejbližší KFC a mekáč jsou v Děčíně nebo Mladé Boleslavi,“ uvedl místostarosta města Česká Lípa Martin Brož.

KFC by mělo pobočku v České Lípě otevřít za rok. McDonald´s se vrátí na Špičák

Proti výstavbě pobočky KFC se vyslovila část obyvatel sídliště Lada, kteří měli obavy z nadměrné dopravy nebo kácení stromů. I proto město původně hledalo i jiné lokality. „V rámci možností územního plánu se ale vhodnější místo nepodařilo najít. V každém jiném případě by to byl běh na opravdu dlouhou trať. Chápeme obavy občanů o to, jak bude po výstavbě restaurace vypadat bezprostřední okolí jejich bydliště, ale zástupci společnosti nás i je ujistili, že provoz bude mít pro obyvatele sídliště minimální dopady,“ vysvětlila již dříve starostka města Jitka Volfová.

Vjezd bude přímo z kruhového objezdu, navíc se společnost zavázala vybudovat 22 parkovacích míst, které budou mimo provozní dobu KFC k dispozici lidem ze sídliště. Společnost by měla postavit i průchozí chodník z parkoviště k bytovým domům. „Bylo dohodnuto, že v místě zůstanou také všechny stávající vzrostlé stromy. V restauraci budou navíc využity nejmodernější technologie, tedy by občané neměli cítit žádné výpary z kuchyně,“ doplnila starostka. Provozovna nabídne kolem sedmdesáti pracovních míst, z toho až padesát pro brigádníky.

Mohlo by vás zajímat: Koupaliště v Mimoni zůstane přírodní. Nebude chybět převlékárna ani hospoda