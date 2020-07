Na zdech domů bylo v Lípě dosud možné najít hned několik podob cedulí. Od těch z poválečných let až po ty z konce minulého století. Některé jsou už i navíc notně zašlé a tím pádem špatně čitelné. Někde chyběly úplně. Postarat se o označení veřejných prostranství je povinností města.

„V části centra máme hotovo. V letošním roce zde nainstalujeme zhruba 80 nových ceduli s označením ulic. Pro další roky uvidíme,“ sdělila mluvčí radnice Kristýna Kňákal Brožová. Město tak postupně přeznačí celkem 41 ulic, které jsou zahrnuté do městské památkové zóny.

„Pro někoho je to možná drobnost, že se centrum České Lípy převléká do jednotných městských cedulí. Je to první krok k postupnému odstraňování vizuálního smogu v našem městě,“ komentoval změnu radní Štěpán Slaný (Živá Lípa).

Nové označení ulic je teď dostatečně velké a kontrastní. Navíc usnadňuje orientaci i zdravotně znevýhodněným spoluobčanům a turistům. Označení názvu ulice je sjednoceno do podoby smaltované cedule o rozměrech 600 x 300 mm s červeným pozadím, bílým orámováním a bílými velkými písmeny. Pořizovací cena jedné smaltované cedule je několik set korun a vydrží desítky let bez údržby.

Zdroj: Deník / Petr Pokorný„Smaltované cedule jsou pro tento případ ideálním a profesionálním řešením,“ komentoval českolipský odborník na reklamu i informační grafiku Rudolf Živec, který aktivitu města vítá. „Cedule a nápisy ve městě jsou nejednotné a z různé doby. Stálo by zato dát tomuto informačnímu systému jednotný styl. V památkové zóně obzvláště,“ řekl Živec. Podle něj by bylo dobré pokusit se celý historický střed města vyčistit od nevkusných reklam.

„Ale to ještě asi potrvá,“ podotkl a dodal: „Centrum je naší vizitkou a je třeba v tomto ohledu dělat další kroky, které z něj udělají naši chloubu.“ Živec už snahu a posun k lepšímu vidí u některých obchodníků – například U květu lipového nebo Lípa bezobal a kavárna Unionka, Reunion, ale i další. „Vědí, že vkusná a decentní reklama a dobré produkty udělají z městského centra něco víc pro nás všechny,“ sdělil Živec.

U několika ulic už jsou i modrobílé cedule, stručně vysvětlující neznalým osobnost, po které je konkrétní ulice pojmenovaná. Autorem tohoto nápadu je zastupitel Jakub Mencl (Živá Lípa), který v rámci participativního rozpočtu v roce 2018 navrhl tyto „cedule s příběhem“. „Nechtěl jsem, aby se smaltované cedule s příběhem namontovaly pod plastové zašlé žlutomodré hrůzy. Zjišťoval jsem, jak nahradit plastové cedule smaltovanými, důstojnými. Jsem přesvědčen, že je to důležitý detail našeho společného veřejného prostředí,“ popsal svou motivaci Mencl.

Připustil, že vizuální podoba centra a městské památkové zóny je neutěšená. „Spousta krámků je buď prázdná, nebo polepená křiklavými nápisy. Můžete namítat, že do tohohle vizuálního zmatku kupovat nové cedule je zbytečné. Není. Někde se začít musí, a proto město začíná u sebe,“ vysvětlil zastupitel. Podle něj jsou nové cedule signálem občanům, podnikatelům i turistům v centru, že městu jeho podoba není lhostejná, že si památkové zóny váží a že chce i dál měnit prostor kolem sebe k lepšímu.

Podle místostarosty města Martina Brože (ANO) bylo v památkové zóně České Lípy pro označení názvů ulic opravdu použito několik verzí a podob kovových, smaltových či plastových tabulek. „Nejčastěji červenobílé, modrožluté a bíločervené. Ani vzhled tabulek s čísly popisnými nebyl jednotný a rozhodně nevypadal pěkně a důvěryhodně,“ uvedl Brož. Jak zmínil, radnice zároveň bude usilovat i o lepší očíslování domů a prostřednictvím stavebního úřadu také vyzve majitele budov, kteří jsou povinni je viditelně označit čísly popisnými, aby současný stav napravili a vyrobili cedulku s číslem popisným podle nově schváleného vzoru.