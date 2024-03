Česká Lípa se chystá na velké změny. Do tvorby nového strategického plánu rozvoje na příštích deset let město zapojí občany. Veřejné setkání a ankety otevřou diskuzi o budoucnosti všech klíčových oblastí.

Česká Lípa. | Foto: Deník/Petra Hámová

Strategický plán rozvoje města je dokument, který v obecné rovině definuje cíle a vize, kam by se měla Česká Lípa za následujících deset let posunout. Zahrnuje všechny oblasti, od sportu, kultury, cestovního ruchu po dopravu, urbanismus a údržbu města. Důležitý je především pro možné získávání dotací a také pro sestavování akčních plánů města.

Platnost starého plánu končí letos, proto se příprava důležitého dokumentu na roky 2025 – 2034 již rozjela. Do jeho sestavení jsou zapojeni nejen zaměstnanci městského úřadu, ale i odborná veřejnost. Na čtvrtek 18. dubna město plánuje v KD Crystal uspořádat veřejné setkání, kde se zeptá na názor veřejnosti.

„V současné chvíli probíhají jednání pracovních skupin, které jsou složené z odborníků na danou oblast ze strany úřadu, zastupitelů a odborné veřejnosti. Závěry těchto skupin využijeme pro tvorbu konečného dokumentu. Stejně důležitý bude názor veřejnosti, protože takto důležitý dokument nechceme a ani nemůžeme bez názorů, podnětů a návrhů občanů kvalitně připravit,“ uvedla starostka města Jitka Volfová a doplnila, že názor veřejnosti se ve finální podobě dokumentu objeví.

FOTO: Stavba roku. Za Českolipsko soutěží divadlo, lávka i azylový dům

Kromě veřejného chystá Lípa také několik anket, do kterých se budou moci zapojit všichni, kteří třeba nemohli přijít na veřejné setkání. „Podobný postup jsme uplatnili i u tvorby manuálu veřejných prostranství, do kterého se promítly závěry a poznatky získané právě z veřejné ankety,“ dodal českolipský místostarosta Martin Brož.

Konečnou podobu by měl dokument získat na podzim. Schválen českolipskými zastupiteli by měl být do konce letošního roku.

Mohlo by vás zajímat: Proluka u Andy hyzdí Českou Lípu. Místní volají po zeleni a posezení