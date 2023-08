Jak upřesnila, Dana Zikešová z Týmu komunikace ŘSD, zmíněné sdružení EDIKT a IDS pouze podalo nejvýhodnější nabídku a hodnotící komise aktuálně prověřuje reference a cenové nabídky všech účastníků výběrového řízení. „Všichni účastníci tendru podali nabídku na minimální dobu uvedení stavby do provozu v trvání 658 kalendářních dnů. Zahájení stavby je plánováno v podzimních měsících roku 2023,“ řekla Zikešová s tím, že mostní dílo stavbaři hodlají opravovat po příčných polovinách a v období rekonstrukce bude na mostě střídavý obousměrný provoz.

„V období zimní odstávky, po provedené rekonstrukci jedné poloviny mostu, bude zaveden obousměrný provoz. Jakmile se začne s rekonstrukcí druhé poloviny mostu, bude opět zaveden střídavý obousměrný provoz,“ komentovala Dana Zikešová. „Po dobu rekonstrukce nebude povolen přejezd nadměrných nákladů a souprav,“ dodala.

Podle českého specializovaného webu zdopravy.cz, který na aktuální dění kolem připravované rekonstrukce první upozornil, do tendru přišlo celkem sedm nabídek a ŘSD u nich bude hodnotit nejen cenu, ale i dobu opravy. „V říjnu 2017 byl na objektu proveden rozsáhlý a podrobný diagnostický průzkum, který zjistil vážné a chronické závady statického i provozního charakteru významně snižující životnost mostu. Efektivního zlepšení již nejde dosáhnout formou běžné stavební údržby, provedením lokální opravy nebo opakováním sanace současných konstrukcí,“ citoval web zdopravy ze zadávací dokumentace ŘSD.

Není pochyb, že oprava a modernizace přemostění vyvolá v průjezdu okresním městem nepříjemnosti a čekání, vzhledem k provozu řízeném semafory. Na sociálních sítích zpráva vyvolala odmítavé reakce především kvůli délce plánované rekonstrukce. Lidi šokuje, že půjde o skoro dva roky. „Omezení spojená s rekonstrukcí všech důležitých dopravních staveb jsou vždy nepříjemná. Žádnou stavbu ale nejde bez údržby bezpečně provozovat do nekonečna, a tak jsem rád, že se na důležitou a po desítkách let nezbytnou rekonstrukci dostalo. Je dobře, že se to děje v České Lípě,“ uvedl místostarosta České Lípy Jakub Mencl. „Investice státu do této opravy a do výstavby další etapy obchvatu České Lípy vítám. Oprava zvýší bezpečnost, obchvat zklidní centrum města a doufám, že kvalita odvedené práce zaručí roky klidného provozu,“ sdělil Deníku Jakub Mencl.

Most byl postaven v roce 1987 a jeho částečná oprava se uskutečnila v roce 2006. Estakáda mimoúrovňově kříží čtyři ulice se silnicí II/262, nábřežní stezku pro cyklisty a pěší. Překračuje zrušené kolejiště bývalé železniční stanice „Česká Lípa-město“, areál u českolipského Kauflandu bazénu, stejně jako koryto řeky Ploučnice. Podle některých odhadů denně po tomto mostě projede 15 tisíc vozidel.