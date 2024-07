Dle jejího názoru by modernizace tohoto místa České Lípě prospěla. „Je to tu jakoby se zastavil čas. Když jsem někdo přijede například z Prahy, tak si tu musí připadat jako Alenka v říši divů,“ podotkla.

„Ten má paní udržovaný, ale obávám se, že je otevřený až v odpoledních hodinách. Paní je velmi ochotná. Ale asi nabízí to, co v rámci svých možností může. Kdyby se nádraží celkově zvedlo, bylo by to dobře,“ povzdechla si elegantní žena.

Ani Libuše Hliňák není ze zázemí autobusového nádraží nadšená. „Je to jedna velká katastrofa. Ani automaty nejsou dobře vyřešené. Myslím si, že jejich údržba je spíš taková symbolická, podle toho, jak se sem dostanou. Je to bída s nouzí. Maximálně stánek naproti," ohlédla se k provozovně umístěné poblíž výstupu z autobusů.

Poté se Smaha podíval směrem na restauraci, do níž se dá vejít i přímo z čekárny. „Je škoda, že jídelna má tak brzy zavřeno. Chápu, že tu jsou od rána, ale na druhou stranu provozují restauraci a nemají vlastní toalety. Pokud host potřebuje na WC, tak si musí zaplatit. To mi na okresní město připadá takové rozvojové,“ uvedl kantor.

Ačkoliv je toto místo stejným způsobem vybavené roky, v cestujících budí stále nevoli. „Nádraží v České Lípě mě překvapilo. Jednou jsem tu byl přes den, nevím, zda to bylo o víkendu, ale čekárna byla zavřená. Připadalo mi to opravdu zvláštní. Na přestup jsme museli hodinu čekat venku,“ pokrčil rameny Miroslav Smaha, učitel, který projížděl se svými žáky.

Českolipské autobusové nádraží poskytuje hned několik možností občerstvení počínaje restaurací, která je otevřená v týdnu od 8:00 do 14:00, přes stánkem s občerstvením až po automaty. Na vlakovém nádraží jsou k dispozici pouze automaty s bagetami a kávou umístěné v úzké uličce.

Stánek provozuje Hana Adamcová a je v pracovní dny otevřený od 9:00 do 17:00. Za lidové ceny se tam dají pořídit jídla i nápoje. Párek v rohlíku vyjde na 29 korun, stejně tak zapečené tousty buď se šunkou a sýrem nebo s ananasem a domácí obložené housky za 29 korun. Nápoje se pohybují okolo 25 korun. „Nejvíce jde na odbyt sekaná v housce a momentálně limonády, pivo a nanuky. Je to samozřejmě odvislé od počasí,“ vysvětlila.

Mít otevřeno přes víkend by se nevyplatilo. „Držím to tu zuby nehty. O sobotách a nedělích je omezená doprava, lidí je tu méně. V týdnu jezdí na nákupy k lékaři, ale o víkendu bych prodělala. Nemohu si dovolit ani brigádníka,“ pokrčila rameny prodavačka. Podotkla však, že svou práci má ráda a baví ji to.

Ani restaurace nemá otevřeno o víkendu, pouze v týdnu, a to přes obědy. Nejvíce si lidé kupují hotovky. „Moravský vrabec, výpečky, pak samozřejmě smažák,“ poskytla výčet servírka Sandra Sošorová. Vše se dá koupit sebou včetně kávy. Svačiny však už jídelna nenabízí. Ceny obědů se pohybují od 139 do 149 korun.

Vedoucí provozu ČSAD Liberec pro Českou Lípu Ladislav Hegedüs vysvětlil, že čekárna je otevřená o víkendech ve zkráceném režimu. „Jak v sobotu, tak v neděli je pětihodinová pracovní doba. Je to podle objednatele, což je firma Korid,“ podotkl.

V týdnu je čekárna v provozu od 7:00 do 17:00 a ve stejnou dobu jsou otevřené i toalety. „V pozdních odpoledních a večerních hodinách se sem stahují nepříjemní lidé a bezdomovci. Dochází ke krádežím, takže se celá budova zamyká,“ upřesnil.

O rozbité informační tabuli ví. „Tabule je v tuto chvíli nefunkční. Pravidelné odjezdy na ní jsou obvykle uvedené, ale nyní došlo k závadě a řešíme to,“ podotkl. Zprovoznit by se měla v průběhu prázdnin. Okénko infocentra je dle něj otevřené do 17:00 ve všech pracovních dnech. „Pokud je zavřené okénko, může to být i z důvodu průvanu. Stačí pouze zaklepat,“ dodal svůj tip.

Na vlakovém nádraží jsou k dispozici jen automaty s bagetami, nápoji a kávou. „Lepší, než kdyby tady žádné občerstvení nebylo. Na druhou stranu je to dražší. Byť tu není žádná obsluha a bere to lidem práci. Takže. Půl na půl," myslí si Karolína Zatloukalová z Teplic, která přijela do České Lípy a snažila se neúspěšně vytáhnout již zaplacenou bagetu z výdejního prostoru.

„Bageta za 70 korun…“ zasvištělo vzduchem, když si jiný cestující náhodou také zašel pro bagetu a tím Karolínu zachránil, protože se výdejník opět otevřel a ona si mohla svůj oběd přeci jen vyzvednout. Bagety tu jsou v rozmezí od 60 do 70 korun a sladké vyjde mezi 20 a 25 korunami.

Uklízečka nádraží Martina Vaníčková, která se cestující snažila pomoci, vysvětlila, že jí na vlakovém nádraží trápí špinavý výtah. Ten dle jejích slov spadá pod město a nikdo ho neuklízí.

„My tu čistíme vlakové nádraží. Když jdete podchodem směrem na Dubici, tak uvidíte výtah, který nepatří nám, ale městu Česká Lípa,“ pokrčila rameny. Její kolegyně upřesnila, že prostor od třetího nástupiště spravuje magistrát. „Je to katastrofa. Nikdo ho neuklízí. Odpadky se tu válí a dělá to ostudu. Maminky s dětmi, které by výtah ocenily ho raději nepoužívají,“ podotkla.

Mluvčí města Česká Lípa Kristýna Kňákal Brožová potvrdila, že prostory skutečně náleží městu. „Na hlavním vlakovém nádraží městu Česká Lípa patří schodiště a výtah směrem do Dubice,“ řekla.

O úklid těchto prostor se podle ní starají pracovníci MěÚ Česká Lípa. „Snažíme se toto místo uklízet každý den, pokud došlo ke krátkodobému výpadku, tak nás to samozřejmě mrzí. Na úklid budeme klást dostatečný důraz, i s ohledem na letní prázdniny a tím zvýšený počet návštěvníků ve městě,“ uvedla omluvně.