/FOTO/ V České Lípě se v sobotu 13. dubna uskutečnila celostátní jarní Sbírka potravin, která poskytla velké množství základních potravin a drogerie pro ty, kterým je to nejvíce zapotřebí – dětem, seniorům, samoživitelkám, postiženým, lidem bez domova, rodinám v existenční tísni a dalším v nouzi.

V hypermarketu Albert lidé v průběhu celého dne přispívali dobrovolníkům z Charity Česká Lípa. Dárci, z nichž mnozí přiváželi rovnou plné nákupní košíky, naplnili hned stovku banánových krabic potravin.

„Celkově se do sbírky zapojilo 377 dárců. Od nich se sešlo například 446 balení těstovin či rýže, 384 přesnídávek či sunarů, 191 polévek, 430 muk nebo 351 kusů sprchových gelů, mýdla nebo zubních past. Bylo úžasné vidět, jak lidé chtějí touto cestou pomoci,“ okomentovala sbírkový den Pavla Bratršovská z Charity Česká Lípa.

Všechno zboží desítka dobrovolníků přesně zaevidovala a v podvečerních hodinách odvezla do Potravinové banky Libereckého kraje, ze které následující půl rok bude moci českolipská Charita čerpat. A nejen zboží věnované v České Lípě.

„Jsme rádi, že jsme součástí celorepublikové sbírky. Nikdo netuší, co naši současní i budoucí klienti v tísni budou v následujících měsících potřebovat. Díky spolupráci s potravinovou bankou však víme, že co nepokryjí ve sbírce naši dárci, posbírají do potravinové banky organizace a dárci z jiných hypermarketů a měst. Díky tomu se dárci i dobrovolníci z celé republiky postarali o to, aby klientům z Českolipska byla poskytnuta přesně ta pomoc, která bude potřeba,“ dodává Pavla Bratršovská.

Do 23. dubna 2024 probíhá Sbírka potravin online. Další pokračování sbírky by se mělo uskutečnit letos na podzim.

