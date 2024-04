Do svého cíle nedojela padesátiletá žena, která v neděli nad ránem zamířila na elektrické koloběžce k českolipské čerpací stanici Orlen. Měla v sobě 2,48 promile alkoholu.

Nehoda se stala v Pražské ulici v České Lípě. | Foto: PČR

Žena vyjela do ulic kolem půl třetí nad ránem. V Pražské ulici v České Lípě ztratila na rovince rovnováhu, upadla na silnici a lehce se zranila. „Před odjezdem do nemocnice jsme ji podrobili dechové zkoušce, která ukázala, že v sobě měla 2,48 promile. To mnohé vysvětlovalo,“ řekla mluvčí českolipské policie Ivana Baláková.

Alkohol nepatří nejen za volant, ale ani za řídítka jízdního kola či koloběžky, natož pokud mají elektro pohon. Nezodpovědnou ženu nyní čeká ve správním řízení vysoká pokuta.

Legislativa a elektrokoloběžky: Elektrokoloběžky jsou považovány za jízdní kola a z hlediska pravidel silničního provozu se na ně vztahují stejná pravidla. K jejich provozovatelům se přistupuje jako k cyklistům. Vše ale za podmínek, že výkon elektrokoloběžky nepřesahuje 1 kW a rychlost 25 km/h. Pokud ano, jedná se o malý moped nebo skútr. Za těchto podmínek je nutno vlastnit řidičský průkaz, a to pro skupiny AM nebo B. U elektrokoloběžek je také zakázána jízda ve dvou nebo pod vlivem alkoholu. Se stroji, které spadají mezi motocykly, pro vás platí stejná pravidla jako pro řidiče běžných motorových vozidel.