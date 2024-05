„Mladí lidé chtějí vedle práce i žít a my chceme, aby viděli, že Česká Lípa není nějaká „uranová díra“, o které nikdo nic neví, což říkám opravdu s velkou nadsázkou. Především je zasazená do krásné přírody, kam lidé jezdí na dovolené,“ vysvětlil ředitel českolipské nemocnice Pavel Marek.

Budoucí lékaři se podívají na nové koupaliště v Dubici, projedou se na koloběžkách kolem Panské skály, vyzkouší wakeboard a pochutnají si na pivu ve cvikovském pivovaru. Hovořit se bude také o občanské vybavenosti města nebo cenách stavebních parcel. „Nemocnice samotná je plná zdravotní techniky a vybavením odpovídá okresní nemocnici. Téměř už není co dokoupit. Studenti se velmi rychle dostanou k tomu, aby reálně vykonávali svůj obor, který chtěli dělat. Například mladí chirurgové u nás velmi rychle operují,“ vysvětlil ředitel.

Mladý lékař Vojtěch Rasl, který pochází z Náchodska, jeho slova potvrdil: „Pro Českou Lípu jsem se rozhodl kvůli velikosti pracoviště a tomu, jak se tu mladý lékař dostane k operačním výkonům, jaký je kariérní progres a také kvůli kolektivu, který tu je.“

Českolipské nemocnici v současné době chybí zhruba 20 lékařů a stejný počet zdravotních sester. „Momentálně jsme v situaci, kdybychom na každém oddělení ocenili šikovného doktora,“ uvedl ředitel. Kromě lékařů a sester je poptávka i po dalším personálu. „Určitě bychom uvítali i zaměstnance do laboratoří nebo fyzioterapeuty. Nicméně k tomu, aby se nám dobře dýchalo, bychom potřebovali dvacet sester,“ upřesnila ředitelka pro ošetřovatelskou péči Dana Šperlíková.

Výhledově se obává nedostatku zaměstnanců za přibližně 15 až 20 let, což by mohl být problém po celé zemi. „Často jsou tu zastoupené generační ročníky narozené v roce 70 a výše. V podstatě během deseti až dvaceti let odejdou do důchodu a jejich místa se nedaří zaplnit,“ podotkla Šperlíková.

Jedním z důvodů je změna ve vzdělávacím systému, kdy je nutné mít pro plnou kompetenci zdravotní sestry vysokou školu. „Praktické sestry se sníženými kompetencemi je nemohou úplně nahradit. A samozřejmě zvyšující se kvalita péče, nové materiály, nové přístroje, se kterými se musí naučit pracovat,“ upřesnila dále ředitelka.

Další komplikací je podle Šperlíkové také skutečnost, že většina nelékařů jsou ženy, které v krátké době po nástupu odchází na mateřskou dovolenou. Poté se z pochopitelných důvodů často již nemohou vrátit zpět a pracovat ve směnném provozu.

„Snad zafunguje plán ministerstva a zvýší se počty studujících jak praktických, tak všeobecných sester, které půjdou do praxe. Zatím se ukazuje, že minimálně z vysokých škol, alespoň v osmdesáti procentech, chodí do praxí. To bude poslední záchrana. Ale upřímně si nejsem jistá, že to tak dopadne,“ povzdechla si Šperlíková.

Nejen v těchto profesích nemocnice intenzivně spolupracuje s vysokými školami, jak s Technickou univerzitou v Liberci, tak s Univerzitou Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. „Desátého září máme den otevřených dveří. Je určený pro vysokoškoláky, studenty všeobecného ošetřovatelství a ostatních nelékařských profesí. Ukážeme jim oddělení oborů, které studují,“ upřesnila Šperlíková.

Nemocnice rovněž spolupracuje s českolipským gymnáziem. „Chodí k nám děti, které chtějí studovat medicínu nebo jiný zdravotnický obor, a ukazujeme jim, že neexistuje pouze lékař a sestra,“ vysvětlila ředitelka pro ošetřovatelskou péči. Tuto praxi již nemocnice provozuje několik let. „Už máme první pozitivní zkušenosti. Z dívky, která tady byla na exkurzi ve třetím ročníku gymnázia, je dneska porodní asistentka, která u nás nastoupila,“ pochlubila se Šperlíková.

Českolipská nemocnice je se 488 lůžky druhým největším zdravotnickým zařízením v Libereckém kraji, zajišťuje péči o oblast zhruba se 120 000 obyvateli. Hospitalizovaných bylo loni 15 739 lidí, ambulantních úkonů měla nemocnice 262 617. Od roku 2006 je nemocnice akciovou společností, která zaměstnává zhruba 870 lidí.

V letošním roce chce NsP proinvestovat přibližně sto milionů korun. V plánu je mimo jiné výstavba nové lávky u budovy polikliniky včetně parkové úpravy a výtahů, nebo výměna rozvodů. „Chtěli bychom také spustit nový informační systém, který nemocnice opravdu nutně potřebuje,“ doplnil již ředitel nemocnice Pavel Marek. Českolipská nemocnice také nově přestěhovala a rozšířila rozsah služeb své dětské rehabilitace, důvodem je rostoucí počet pacientů. Oddělení slouží nejen pro Českolipsko, ale i pro sousední regiony, část Ústeckého kraje a část Mladoboleslavska.