Města Česká Lípa a Nový Bor vyhlásila šestý ročník soutěže Regionální českolipský výrobek roku, jejímž cílem je mediální a finanční podpora místních šikovných výrobců. Přihlášky mohou výrobci zasílat až do 31. července. O vítězi rozhodne odborná porota, vyhlášení je plánováno na říjen.

Pátý ročník soutěže Regionální českolipský výrobek vyhrál Jiří Karel z firmy Clavis Office s.r.o. z Nového Boru s dámskou koženou kabelkou S. | Foto: Vít Černý/Město Česká Lípa

„Prostřednictvím soutěže chceme širší veřejnosti představit šikovné lidi, které v regionu máme a můžeme na ně být právem hrdí. Součástí naší práce v rámci soutěže je tedy především výrobce medializovat a pak také finančně ocenit vítěze jednotlivých kategorií. Účastníky poté zveme také na městské akce či pořizujeme od nich propagační předměty města. Naše spolupráce s účastníky soutěže nekončí jedním ročníkem, ale je dlouhodobá, za což jsem ráda,“ uvedla starostka České Lípy Jitka Volfová.

Součástí soutěže budou opět praktické workshopy, na kterých se budou moci občané naučit dovednosti od účastníků loňských ročníků soutěže. Workshopů bude pět a budou se opět konat v Centru textilního tisku. Tamtéž bude od poloviny srpna do poloviny září k vidění výstava soutěžních výrobků, na které budou moci občané hlasovat pro své oblíbené předměty.

Na konci srpna pak v rámci Pivních slavností na hradě Lipý proběhne ještě řemeslný jarmark, na kterém budou moci občané navíc ochutnat všechny potravinové výrobky přihlášené do soutěže a hlasovat pro ně. Z hlasování veřejnosti pak vzejde vítěz kategorie Hlas veřejnosti.

Přihlášku je možné podat elektronicky vyplněním formuláře na webu města nebo písemně na adresu českolipského a novoborského informačního centra. Soutěžit se opět bude ve třech kategoriích, a to potraviny, řemesla a umělecké výrobky a oděvní a textilní tvorba.

Do soutěže se mohou přihlásit výrobci, kteří své výrobky vyrábějí na území ORP Česká Lípa a ORP Nový Bor. Přihlásit mohou více výrobků, pro každý ale musí vyplnit zvlášť přihlášku. Přihlásit se mohou také výrobci, kteří už soutěžili v předchozích ročnících soutěže, a to bez ohledu na to, zda vyhráli či nikoliv.

V každé ze tří kategorií vybere odborná porota výrobky, které se umístí na prvních třech místech. Vítězové jednotlivých kategorií si odnesou finanční odměnu 5 000 korun. Ze tří vítězů soutěžních kategorií pak vzejde absolutní vítěz, který si navrch odnese další finanční odměnu ve výši 15 000 korun. Zcela na občanech bude rozhodnout, kdo vyhraje cenu Hlas veřejnosti. Vítěz této ceny rovněž obdrží finanční odměnu, a to 5 000 korun.

V loňském roce sérii žen, které se staly absolutními vítězi soutěže, narušil poprvé muž. Absolutním vítězem se v roce 2023 stal Jiří Karel z firmy Clavis Office s.r.o. z Nového Boru a jeho dámskou koženou kabelkou S. V roce 2022 vyhrála série ručně tkaných plédových ponč s názvem Čtyři roční období od Zuzany Froňkové z Polevska, podnikající pod značkou Tradiční venkov.

V roce 2021 zvítězila textilní dekorativní panenka Nanynka od Věry Najbrtové z Nového Boru, v roce 2020 zvítězila Ivana Hollanová z Mimoně a její bezlepkové mrkvánky a historicky první vítězkou soutěže v roce 2019 se stala Michaela Bílková z České Lípy a její jahodový extra jam s bezovým květem, který prodává pod značkou Moje marmeláda.