Atypickou budovu bývalého sídla České pojišťovny v centru České Lípy získalo město do majetku za 18 milionů korun v roce 2019 se záměrem přesunout sem většinu přepážkových pracovišť městského úřadu. A ještě koncem října loňského roku radnice oznamovala, že podle schválené studie, která stanovila rozsah nezbytných oprav, jsou náklady na přestavbu odhadnuté na 55 milionů korun bez DPH. Pro mnohé proto bylo překvapením, že na svém červnovém zasedání v minulém týdnu odsouhlasili zastupitelé financování obnovy kanceláří za zhruba 100 milionů korun. Zpracovaný projekt přitom nepočítá s náklady na vybavení budovy, které se bude řešit samostatně.

Po modernizaci budou v budově fungovat pracoviště osobních dokladů, řidičských průkazů, registr vozidel, oddělení přestupků, odbor dopravy, odbor školství, kultury, sportu a cestovního ruchu, interní audit a živnostenský úřad. Pracovat zde bude zhruba 60 úředníků, v přízemí se počítá s vybudováním podatelny a informační služby. „Odměnou za vysoké náklady na rekonstrukci bude moderní budova, která odpovídá standardům 21. století a ve které si občané vyřídí všechny své záležitosti jednoduše a na jednom místě,“ uvedla mluvčí města Kristýna Kňákal Brožová.

Podle ní je v současnosti hotová projektová dokumentace pro stavební povolení, o jehož vydání město požádalo, a dokončuje se projektová dokumentace pro provedení stavby. Výběrové řízení na zhotovitele stavby chce město vyhlásit co nejdříve. Pokud vše půjde dobře, vítěz by měl být znám už v listopadu 2021. Na základě zpracované projektové dokumentace jsou náklady v současnosti odhadnuté na 86 milionů korun vč. DPH.

Starostka města Jitka Volfová (ANO) zmínila, že po zpracování studie úprav byla rekonstrukce pořízené úřadovny odhadnutá na cenu o zhruba 20 milionů nižší s tím, že taková studie však nezachází do podrobností jako projektová dokumentace. „Oproti studii jsme projektovou dokumentaci rozšířili například o kompletní výměnu oken, celkové zateplení a další položky. Navíc od prvního odhadu ceny se situace ve stavebnictví radikálně změnila a ceny vylétly nahoru. Skutečná cena tedy může být ještě vyšší, než nyní předpokládáme,“ komentovala starostka Volfová.

Na nebezpečí rostoucího prodražování už dříve poukazovali někteří zastupitelé. Prosazení výkupu budovy bývalé pojišťovny nadále považuje pro krizovou dobu za neprozíravé například bývalý místostarosta města a současný opoziční zastupitel Juraj Raninec (ODS): „Výkup tohoto objektu a jeho následná rekonstrukce pro kanceláře úředníků bude stát bezmála 100 milionů korun. To jsou peníze, které město nemuselo vydat, a mohlo tak lépe čelit nižším příjmům svého rozpočtu,“ uvedl Raninec.

Jak starostka připouští, finanční náklady na rekonstrukci se mohou mnoha lidem zdát neúměrné, ale pokud město chce takto velký objekt proměnit v moderní a úspornou budovu, která by bez nutnosti dalších větších oprav sloužila mnoho let, musí do něj investovat odpovídající peníze. „Věřím, že až bude budova hotová, rekonstrukci ocení především naši občané, pro které bude vyřizování jejich záležitostí jednodušší a příjemnější,“ řekla Jitka Volfová. Podle ní je dobře, že objekt patří městu, protože zde byla reálná hrozba vybudování ubytovny uprostřed města.

Administrativní budova bývalé České pojišťovny byla vystavěna v polovině 90. let a už neodpovídá současným standardům. V rámci rekonstrukce tak dojde především ke změně dispozice, vymění se zde zdroj vytápění, rozvody sítí, vzduchotechnika a celá budova bude napojena na optickou síť. Budova po dokončení rekonstrukce bude šetrná k životnímu prostředí, protože se zde vymění okna, dveře, střecha, zateplí se plášť budovy, budou zde instalovány fotovoltaické panely, které dokážou vyprodukovat až 32 MW/h elektrické energie ročně, a počítá se zde také se systémem hospodaření s dešťovou vodou, která bude zadržována v akumulačních a retenčních podzemních nádržích. Díky těmto opatřením se náklady na energie sníží o cca 60 % oproti současnosti. Kromě rekonstrukce samotné budovy se počítá také s úpravou prostoru před vstupem do nové úřadovny, kde bude fontána a prostor pro odpočinek s lavičkami.

Pět let chátrající dům bývalé České pojišťovny v ulici U Synagogy Česká Lípa koupila za 18 milionů korun v dubnu 2019. Vedení města chce díky znovuotevření tohoto „paláce“ bývalé pojišťovny dosáhnout oživení této lokality, která v posledních letech zchátrala. Přepážky úřadu v bezbariérové budově poslouží jak pro obyvatele České Lípy, tak i okolních obcí. V těsné blízkosti je zajištěno i parkování a zastávky MHD.

Svou zbytečně honosnou okresní pobočku nechala Česká pojišťovna postavit na počátku devadesátých let v prostoru po vybouraných domech. Pojišťovna zde měla své přepážky několik let, pak prostory v domě pronajímala. Na projektu se začalo pracovat na podzim roku 2020, autorem projektové dokumentace je Jiří Kňákal, jeden z autorů původního projektu.