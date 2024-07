„Vrtáme piloty pro most s celkovou délkou 105 metrů. Dále provádíme zemní práce, budujeme přístupové cesty a probíhají práce na provizorní komunikaci, kde na konci měsíce provedeme pokládku asfaltových vrstev,“ informovalo Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD), které je investorem.

Na hlavní trase vznikne postupně šest mostů s celkovou délkou 531 metrů, dvě okružní křižovatky, dvě protihlukové stěny, které budou měřit dohromady 560 metrů, a mimo jiné i stezka pro pěší a cyklisty.

Přeložka silnice I/9 povede mezi ulicí Dubická a silnicí II/262 je součástí trasy obchvatu České Lípy, který má odvést tranzitní dopravu ze středu města. Uvedení do provozu plánuje ŘSD koncem roku 2025.

V příštím roce by měla začít stavba mimoúrovňové křižovatky v Okrouhlé, na kterou by se v budoucnu měla napojit třetí - poslední část obchvatu, tedy úsek z Dolní Libchavy k Novému Boru. Tuto část chce ŘSD začít stavět v roce 2026, stavba by měla trvat dva roky.

