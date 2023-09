Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) obdrželo 5 nabídek na stavbu dalšího úseku obchvatu České Lípy. Jedná se o část z Dubice do Dolní Libchavy, která bude měřit 1,5 kilometru.

Další část obchvatu povede z českolipské Dubice do Dolní Libchavy. | Foto: ŘSD

„Nejvýhodnější nabídku na pokračování obchvatu České Lípy podalo sdružení Swietelsky stavební s.r.o., Herkul a.s. za nabídkovou cenu necelých 544 milionu korun bez DPH. Oproti původnímu předpokladu je to o 15 % nižší cena,“ informovalo ŘSD na sociálních sítích. Na akci je vydané pravomocné stavební povolení. Stavební práce by mohly začít ještě letos a potrvají dva roky. Letos na jaře proběhlo vykácení dřevin v budoucí trase a na podzim budou probíhat přeložky elektrického vedení společnosti ČEZ.

Obchvat by měl po dokončení výrazně odlehčit přetížené spojnici mezi Novým Borem a Českou Lípou a odvést dopravu z hustě obydlených oblastí. „Myslím, že mohu mluvit za všechny Českolipáky, když budu tvrdit, že se nemůžeme dočkat, až z centra města zmizí proudy aut, všechen ten hluk, prach a zápach. Jde sice pouze o část obchvatu, ale i tak velký krok pro lepší a zdravější život v České Lípě,“ podotkla starostka města Jitka Volfová.

O obchvatu České Lípy se ve městě mluví třicet let. Práce na projektu začaly v roce 2008 výstavbou mimoúrovňové křižovatky v Sosnové. Podle původních plánů měla první auta po novém obchvatu projet už před sedmi lety. V roce 2010 ale stavbu zastavil z úsporných důvodů tehdejší ministr dopravy Vít Bárta (Věci veřejné), stejně jako dalších 11 projektů. Hotová je část první etapy, která končí na začátku České Lípy v Dubici.

Hádanka z Českolipska: Poznáte obec na fotografiích podle kostela a okolí?

Podle Ředitelství silnic a dálnic by v příštím roce měla také proběhnout stavba mimoúrovňové křižovatky v Okrouhlé, na kterou by se v budoucnu měla napojit třetí - poslední část obchvatu, tedy úsek z Dolní Libchavy k Novému Boru. Tuto část chce ŘSD začít stavět v roce 2026, stavba by měla trvat dva roky.

„Práce na třetí části obchvatu se nezastavily. Děláme, co můžeme, abychom vše připravili co nejrychleji. Práci nám však komplikují některé obce a sdružení, kteří náš projekt neustále napadají. Respektuji právo těchto sdružení i obcí se k plánované trase vyjádřit. Na základě jejich podnětů hledáme neustále alternativy, úpravy a možnosti, jak projekt vylepšit ke spokojenosti všech. Naše možnosti však nejsou nevyčerpatelné. A občané České Lípy i dalších měst a obcí, kteří využívají ke svým cestám silnici I/9 a pro které je obchvat životně důležitý, tak pořád čekají,“ uvedl již před časem ředitel ŘSD Liberec Jan Wohlmuth.