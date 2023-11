Ředitelství silnic a dálnic vybralo zhotovitele stavby I/9 Dubice – Dolní Libchava, která bude součástí trasy obchvatu České Lípy.

Další část obchvatu povede z českolipské Dubice do Dolní Libchavy. | Foto: ŘSD

Stavbu úseku o délce zhruba 1,5 kilometru zajistí sdružení firem Swietelsky stavební s.r.o. a Herkul a.s. „Je vydáno pravomocné stavební povolení a stavbu chceme zahájit v prvních měsících příštího roku,“ informoval na sociálních sítích ministr dopravy Martin Kupka.

Vítězné sdružení firem se do soutěže hlásilo s nejvýhodnější nabídkou na pokračování obchvatu za necelých 544 milionu korun bez DPH. Oproti původnímu předpokladu je to o 15 % nižší cena.

Obchvat by měl po kompletním dokončení výrazně odlehčit přetížené spojnici mezi Novým Borem a Českou Lípou a odvést dopravu z hustě obydlených oblastí. „Myslím, že mohu mluvit za všechny Českolipáky, když budu tvrdit, že se nemůžeme dočkat, až z centra města zmizí proudy aut, všechen ten hluk, prach a zápach. Jde sice pouze o část obchvatu, ale i tak velký krok pro lepší a zdravější život v České Lípě,“ podotkla již dříve starostka města Jitka Volfová.

Podle Ředitelství silnic a dálnic by v příštím roce měla také proběhnout stavba mimoúrovňové křižovatky v Okrouhlé, na kterou by se v budoucnu měla napojit třetí - poslední část obchvatu, tedy úsek z Dolní Libchavy k Novému Boru. Tuto část chce ŘSD začít stavět v roce 2026, stavba by měla trvat dva roky.

O obchvatu České Lípy se ve městě mluví třicet let. Práce na projektu začaly v roce 2008 výstavbou mimoúrovňové křižovatky v Sosnové. Podle původních plánů měla první auta po novém obchvatu projet už před sedmi lety. V roce 2010 ale stavbu zastavil z úsporných důvodů tehdejší ministr dopravy Vít Bárta (Věci veřejné), stejně jako dalších 11 projektů. Hotová je část první etapy, která končí na začátku České Lípy v Dubici.

Zdroj: Deník/Petra Hámová