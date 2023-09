Na osm dní se sál v Kulturním domě Crystal v České Lípě promění v umělecký stánek. Do 12. září bude hostit v letošním roce jedinou výstavu českolipského malíře Michala Janovského.

Výstava Magnum Pictura českolipského malíře Michala Janovského potrvá od 5. do 12. září. Vernisáž se uskuteční v pondělí 4. září. | Foto: Vít Černý

Retrospektivní výstava tvořená čtyřiceti obrazy představuje výběr toho nejlepšího z jeho tvorby za posledních několik let a nabízí pestré spektrum námětů. „Při vymýšlení názvu výstavy jsem zabrousil do latiny, která mi zní tajemně a odkazuje na historii. Magnum Pictura, v překladu velká malba, jsem zvolil proto, že jsem dal dohromady svou největší výstavu jak do počtu obrazů, tak i rozměrů pláten,“ řekl Deníku Michal Janovský.

Sám má mezi vystavovanými díly několik favoritů. Mezi ně patří například obraz Krásné prodavačky utržených končetin, který maloval před několika lety. Na malou plochu tehdy vtěsnal několik myšlenek najednou, a to kontrast světla a tmy, ošklivosti a krásy, nadsázku a černý humor, tak i vážnější téma. Blízká mu je i série starců a obraz Kotel, který maloval mezi vlnami epidemie koronaviru. „Dal jsem zkrátka dohromady soubor obrazů, které mám opravdu rád, jsou mi stále blízké a dívám se na ně s určitou spokojeností, i když sebereflexi zrovna nepostrádám,“ zdůraznil malíř.

Přestože výstava není koncipována jako prodejní, v případě okouzlení se může zájemce s Janovským domluvit. Stačí ho oslovit po skončení výstavy. Přesto nejsou na prodej všechny obrazy, polovinu z nich si zapůjčil ze soukromých sbírek a s některými dalšími má ještě plány.

Obraz mě musí bavit, říká malíř, který navrhl obal nové desky Monkey Business

Jeho malířskou kariéru odstartovala sada pastelů jako dárek od manželky. Nyní pastel používá především na skici k obrazům, které poté maluje olejovými barvami. Inspiraci čerpá hlavně v historii, ale má rád i nadsázku a slovíčkaření. „Samotné náměty mě napadají nahodile. Při řízení, před spaním, nebo se mi něco zdá. Ihned si to poznamenám do malého skicáku, který mám vždy po ruce a z některých těchto kreseb pak vyrostou obrazy,“ svěřil se Janovský.

Na příští rok naplánoval několik výstav po celé České republice, ale jak sám přiznal, vyloženě neplánuje dopředu. Věci bere tak, jak přichází. „Chci především dělat dál tak, jako doposud. Tedy malovat to, co mě baví, co mám rád, být svůj a vyvíjet se po svém. Tak jsem spokojený,“ uzavřel Michal Janovský.

Michal Janovský: Magnum Pictura



4. - 12. září 2023, Kulturní dům Crystal Česká Lípa

Vernisáž: 4. září od 18.00



Výstavu můžete navštívit každý den (včetně víkendu) od 10 do 18 hodin. Každý den bud přítomen sám autor, aby provedl každého příchozího. Dopoledne bude vyhrazeno školám a odpoledne návštěvníkům výstavy.



Na sobotu 9. září je přichystán koncert dvou studentských kapel ze Školy rocku. Zahrají Four Fingers Up a Alloys.

Na dernisáži výstavy 12. září zahrají žáci ze ZUŠ Česká Lípa.



Vstupné: dospělí 100 Kč, děti do 12 let 50 Kč