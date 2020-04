Česká Lípa opět osedlá bicykly. Vrací se Projekt Do práce na kole

Jezdit na kole, koloběžce, skateboardu, kolečkových bruslích či chodit celý květen do práce bez využíti jakéhokoli motorizovaného prostředku, to je cíl celostátní kampaně Do práce na kole.

Cyklista – ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Eliška Lašová