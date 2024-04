První krok k založení vlastních technických služeb udělalo město Česká Lípa. Zastupitelé na svém březnovém zasedání odsouhlasili záměr. Nyní se bude řešit, v jaké formě služby vzniknou. Vstupní náklady odhaduje vedení města na 120 milionů korun.

Ilustrační foto. | Foto: Archiv/Deník

Od nové organizace si Lípa slibuje především efektivnější péči o svůj majetek a veřejná prostranství. Technické služby by měly mít na starosti údržbu zeleně, dětských hřišť a sportovišť, dešťové a drenážní kanalizace, vodních toků a nádrží, laviček a mobiliáře, veřejného osvětlení a silniční světelné signalizace.

Starat by se měly také o úklid zastávek, letní čištění a zimní údržbu komunikací, svislé dopravní značení, vánoční výzdobu a technické zajištění akcí města.

Za údržbu, kterou nyní zajišťují externí firmy na základě vysoutěžených rámcových smluv, město ročně vynakládá desítky milionů korun. „Cena služeb se neustále zvyšuje, navíc pracovníci těchto firem jsou městu k dispozici jen pro smluvně ošetřené výkony. Pokud by město mělo vlastní technické služby, mělo by nad údržbou města přímou kontrolu, práce by byly efektivnější a operativnější. Pracovníci by pak byli městu k dispozici opravdu po celou svoji pracovní dobu, což je výhodné i při nenadálých událostech,“ uvedla starostka České Lípy Jitka Volfová.

Zázemí by měly mít technické služby v areálu v Poříční ulici a v garážích v Havlíčkově ulici. Vše ale bude ještě předmětem dalších jednání. „Prozatím jsme se se zastupiteli shodli, že chceme technické služby založit, o právní formě budeme nadále diskutovat a jednat. Budeme také diskutovat o tom, které činnosti technické služby začnou provádět jako první,“ doplnila českolipská starostka.

