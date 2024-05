Kolemjdoucím na českolipském Svárově se u místní pizzerie nedávno naskytl pohled na dramatickou událost. Muž podle svědků vlekl na vodítku psa, který nemohl chodit, zvracel a sotva dýchal. Na první pohled bylo jasné, že zvíře není po zdravotní stránce v pořádku, a je obětí bezohledného zacházení.

Zmoženou fenku ošetřili na veterinární klinice v Doksech. | Foto: Útulek Dogsy

„Páníček“ do čtyřnohého parťáka kopal a vulgárně mu nadával, aby ho přinutil k pohybu. Kolemjdoucímu se naštěstí fenky zželelo, vzal ji do náručí a zavolal městskou policii.

„Strážník se nejprve snažil pomoci zvířeti, ale smluvní veterinářka byla dva dny mimo město. S ohledem na stav fenky strážník vyhodnotil, že se může jednat o trestný čin týrání zvířete, a obrátil se na Policii ČR,“ popsala situaci mluvčí Městské policie Česká Lípa Eva Vlastníková s tím, že policisté provedli šetření v místě bydliště majitele psa a událost vyhodnotili jako přestupek.

Bez ohledu na právní kvalifikaci bylo strážníkům i policistům jasné, že nemohou důvěřovat tvrzení majitele či jeho syna, že se o psa postarají. Následovalo tedy mnoho telefonátů veterinářům, kteří ale nemohli zvíře okamžitě hospitalizovat. „Jedna z posledních možností byla umístění fenky do útulku, čehož se ujala vedoucí Útulku Dogsy s tím, že zajistila veterinární péči a následné ošetřování,“ dodala Vlastníková.

Případem se nyní zabývá policie, která bude na základě dalších úkonů rozhodovat o hranici mezi přestupkem a trestným činem. Podezřelý se nevyhne ani refundaci nákladů na ošetření psa. „V současné době čekáme na od zprávu veterinárního lékaře a na její základě se bude odvíjet právní kvalifikace události,“ sdělila krajská mluvčí policie Ivana Baláková. Za trestný čin týrání zvířat surovým nebo trýznivým způsobem hrozí vězení v délce od šesti měsíců až tři roky.

Událost vzbudila vášně i na sociální síti. „Velké díky patří kolemjdoucímu svědkovi, kterému to nebylo lhostejné a psa zachránil. Doufám, že pes už původního majitele nikdy v životě neuvidí a najde se někdo, kdo se o něj postará. A věřím, že majitel bude pořádně potrestán, veškerou veterinární péči uhradí. Když tohle dělá na veřejnosti, těžko si představit, co dělal se psem za zavřenýma dveřmi. Soudní zákaz na pořízení jakéhokoliv zvířete by měl být samozřejmostí,“ okomentoval případ Michal I.

„To snad není pravda, přestupek. Já bych tomu majiteli udělala úplně to stejné! Co to je s těmi lidmi dnes. Odpad společnosti,“ zdůraznila Monika B.

Pracovnice útulku okamžitě zamířily na veterinární kliniku v Doksech. Vyšetření ukázalo volnou tekutinu v plicích, delší dobu narušený obratel a řadu dalších zranění. „Tento počin majitele se nedá nikterak logicky vysvětlit ani omluvit a přijde nám, že chování lidí poslední dobou je čím dál více zvrácené, a proto doufáme, že majitel bude potrestán,“ uvedl útulek na Facebooku s poděkováním všem těm, kteří se na záchraně fenky podíleli.

Aktuálně je fenka v léčení a našla dočasné útočiště v Útulku Dogsy v Jestřebí.

