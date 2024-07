„Od jejich spuštění je už využily stovky lidí. Zájem o tuto službu a její význam potvrzuje i fakt, že v České Lípě je Pet Point umístěn u vstupu do našeho krematoria, a přestože by příchozí v běžných provozních hodinách mohli jen zazvonit a předat zemřelého mazlíčka našim pracovníkům osobně, někteří se radši v soukromí rozloučí v Memory Pet Pointu,“ podotkl Illek.

Ostrý provoz spustili v České Lípě začátkem letošního roku u vstupu do zvířecího krematoria a v březnu se objevil Memory Pet Point i v areálu Státního veterinárního ústavu na Praze 6. Samotné je překvapily ohlasy od uživatelů, kteří nejvíce oceňují soukromí a to, že v tu nejtěžší chvíli, kdy je mazlíček opustí, nemusí s nikým komunikovat a cokoliv řešit. Mohou se soustředit jen na poslední rozloučení. Zhruba čtvrtina z nich využívá pozdní noční hodiny.

Začali tak přemýšlet, jak službu lidem co nejvíce zpřístupnit. „A tak vznikla myšlenka samoobslužného pietního místa, kde se klienti mohou kdykoliv, tedy 24 hodin denně a 7 dnů v týdnu, v důstojném prostředí rozloučit se svým zemřelým zvířátkem a poté ho bezpečně a hygienicky uložit do individuálního chladicího boxu. O vše ostatní se postarají naši pracovníci,“ řekl Deníku obchodní ředitel společnosti Lukáš Illek.

Samoobslužné pietní místo se snažili vytvořit uživatelsky co nejvstřícnější. Zájemce si na webových stránkách www.memorypetpoint.com vybere váhovou kategorii zvířete, dále konkrétní Memory Pet Point, vyplní základní informace o zvířeti a zaplatí on-line. Obratem obdrží PIN kód, který potvrzuje rezervaci vybraného chladicího boxu a klient má 48 hodin na uložení svého mazlíčka.

Po příjezdu k Pet Pointu zadá na klávesnici kód, který ho vpustí dovnitř. Zde najde vše potřebné k přemístění zvířecího parťáka z auta jako například jednorázové hygienické rukavice i vozík pro převezení těžšího zvířátka.

„V obřadní části se pak klient může v klidu rozloučit. Následně zadá na vnitřní klávesnici PIN a otevře se mu individuální chladicí schránka v objednané velikosti. Uvnitř najde speciální úložný vak, do kterého zvířátko umístí a pak jej uloží do chladicí schránky,“ informoval obchodní ředitel s tím, že součástí vaku je keramická kremační známka s unikátním číslem, která provází zvířátko po celou dobu u nás. „Spolu s popelem je pak známka vložena do vybrané urny. Klient má tak jistotu, že se opravdu jedná o jeho zvířátko,“ osvětlil.

Pracovníci krematoria posléze zvíře vyzvednou a převezou ke kremaci. Následující pracovní den klienta telefonicky kontaktují, poradí mu s výběrem urny, památečního skla, vzpomínkových šperků či obdobných předmětů. Po provedení individuální kremace doručí popel v urničce a další předměty zdarma zpět do Memory Pet Pointu, kde jsou uloženy k vyzvednutí schránky.

Klientovi opět přijde SMS zpráva s PIN kódem a on si může vše vyzvednout, až se mu to bude hodit. „Doba k rozloučení není nijak omezená. Klienti mají tolik času, kolik potřebují. Samotné uložení zvířátka do úložného vaku a jeho přemístění do chladicí schránky je otázkou několika málo minut,“ zdůraznil Illek.

Point využila i Dagmar J., které se musela rozloučit s milovanou kočkou Amálkou. Jelikož neměla možnost ji nikde pohřbít, mohla zvolit buď kafilerii nebo kremaci. „Kafilerii bych nikdy nezvolila, za mě je to nehumánní, sice je to zvíře, ale Amálka byla členem naší rodiny. Se službami Memory Pet Point jsem byla nesmírně spokojená. Vše proběhlo velmi rychle. Hned mi přišly instrukce a mohli jsme se s Amálkou v soukromí a důstojně rozloučit,“ svěřila se.

Samoobslužné pietní místo vzniklo letos v únoru v České Lípě.

Chladicí boxy Memory Pet Pointu jsou rozděleny na čtyři váhové kategorie zvířat. Ta nejmenší kategorie do dvou kilogramů je určena především pro drobná zvířátka, jako jsou hlodavci, andulky, králíci či malé kočky a psi. Kompletní cena služby, včetně základní plastové urny, stojí 2 490 korun. Následuje nejčastěji využívaná váhová kategorie 2 až 10 kilogramů za cenu 4 490 korun a za mazlíčka ve váhovém limitu 10 až 30 kilogramů zaplatí klient 6 490 korun. Nejtěžší váhová kategorie je v rozmezí 30 až 60 kilogramů a vyjde na 7 490 korun.

„Cena je vždy konečná a zahrnuje běžné poplatky v krematoriích, jako je chlazení zvířátka, speciální úložný vak, jeho převoz do krematoria, základní rakev a plastovou urničku, včetně jejího převozu zpět do Memory Pet Pointu. Víc zaplatí klient pouze v případě, že si bude chtít vybrat nějakou jinou urnu, nadstandardní služby či doručení urny domů," přiblížil Illek.

Memory Pet Point plánuje společnost umístit ideálně v každém okresním městě, aby chovatelé měli službu co nejblíže a nemuseli zdolávat velké vzdálenosti. Současně s budováním sítě v České republice se připravuje spuštění služby i na Slovensku a probíhají první kroky pro rozjezd také v Německu, Polsku, Maďarsku, Švýcarsku a Holandsku.

V přípravě je liberecké samoobslužné pietní místo. Aktuálně řeší povolení a ladí technické detaily a provoz by mohlo začít v průběhu letošního podzimu. „Vhodná místa po celé zemi stále tipujeme a hledáme. Spolupracujeme s obcemi, útulky, veterinárními klinikami i soukromými osobami,“ dodal s tím, že časově nejnáročnější je jednání s obcemi, které mají své zákonné postupy a ty bohužel nejdou urychlit.

„A přestože jsme měli prozatím vždy velké štěstí na vstřícné úředníky, některé kroky prostě urychlit nejdou. Věříme, že s digitalizací stavebního řízení se celý proces zrychlí,“ uzavřel Lukáš Illek.

