Poslední z celkových jedenácti dotačních programů schválili českolipští zastupitelé. Na podporu zdravotních služeb je připraveno 1,5 milionu korun.

Ilustrační foto. | Foto: Deník/Matej Slávik

Dotační program, který město vyhlašuje již od roku 2018, prošel letos výraznými úpravami. „Chtěli jsme jej nastavit tak, aby co nejvíce vyhovoval lékařům, kteří mohou z tohoto programu čerpat dotace na zřizování nových ordinací či převzetí stávajících, zavedených. Radili jsme se proto s nimi a program výrazně upravili,“ uvedla starostka České Lípy Jitka Volfová.

Žádosti o dotace mohou lékaři podávat průběžně od 25. dubna do 30. září, ke schvalování zastupitelstvu budou žádosti předkládány dle toho, jak přijdou. Finance mohou žadatelé využít na nákup vybavení do ordinace, mzdové náklady na plat zdravotní sestry či provedení stavebních úprav v ordinaci. Na realizaci projektu budou mít lhůtu dvou let a maximálně mohou získat půl milionu korun.

V loňském roce byla podpořena jen jedna žádost, zastupitelé přidělili 450 tisíc korun. Za celou dobu existence dotačního programu se podařilo podpořit celkem čtyři lékaře. „Věřím, že možnost získat podporu od města v letošním roce využije více žadatelů,“ dodala starostka.

