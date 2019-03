„Schválená zadání poslouží jako podklady k vypsání veřejných zakázek, ze kterých vzejdou vítězné firmy. Většina schválených zakázek by se měla rozběhnout v průběhu letních prázdnin,“ informovala mluvčí radnice Kristýna Kňákal Brožová.

Opravy se týkají především rozlehlých budov, které navštěvuje velké množství lidí a které jsou v provozu desítky let. Roky se na nich už podepsaly. „Snažíme se v maximální míře školy a školky opravovat a zajistit tak co možná největší komfort jak žákům, tak i učitelům,“ řekl místostarosta města Martin Brož.

Město u zakázky na ZŠ Lada počítá se zateplením fasády i střech všech pavilonů školy, s výměnou oken, s instalováním systému řízeného větrání i fotovoltaických panelů. Zajímavá má být i fasáda s kombinací dřevěných prvků a šedé barvy. Odborníci pro tuto obnovu odhadují náklady ve výši 79 milionů korun. Tady ale město může získat z dotace 29 milionů.

„Především výměna oken je nutná nejen z ekonomických, ale v současné době i bezpečnostních důvodů. Velkým přínosem bude instalace technologie řízeného větrání, které zabezpečí stálý přívod vzduchu bez alergenů a nečistot do všech učeben,“ uvedl ředitel školy Radek Častulík.

Rekonstrukce v několika etapách

Jak potvrdil, rekonstrukce je rozdělená do několika etap. Bourací práce proběhnou během prázdnin. „Ostatní práce je možné zvládnout za provozu. Počítáme s tím, že budeme uzavírat na nezbytně nutnou dobu jednotlivá podlaží a pro výuku využijeme volné třídy, především odborné pracovny,“ řekl Častulík.

Práce pravděpodobně začnou v pavilonu II. stupně, kde jsou třídy starších žáků, kteří jsou už více samostatní a na přesuny mezi třídami jsou zvyklí. „Potřebná modernizace školy bude náročná. V případě nutnosti jsme i připraveni zahájit v září výuku o týden či dva později,“ zmínil ředitel Častulík. Jeho škola by měla být hezká a energeticky úsporná do listopadu 2020. Po dokončení stavby by město mělo ročně za energie ušetřit jeden milion korun.

Další budovy čekají relativně menší zásahy. Novotou by ještě letos mělo zářit zastaralé a nevyhovující sociální zařízení v mateřské škole Šikulka a v základní škole na Špičáku. V rámci rekonstrukce zde řemeslníci vymění rozvody, elektroinstalace a topení, na záchodech budou nové obklady, dlažby a veškeré zařízení. Do školy na Špičáku pak přibude i bezbariérové WC. Celkové náklady na zakázku jsou odhadnuté na šest milionů korun.

Během prázdnin by pokrývači měli opravit další část střechy na ZŠ Dr. Miroslava Tyrše, tentokrát je na řadě střecha tělocvičny. Střechy na této škole město opravuje na etapy od roku 2017, s poslední fází se počítá v příštím roce. „Náklady na tuto opravu předpokládáme okolo jednoho milionu korun,“ dodala Kňákal Brožová.

Město pamatovalo i na výměnu oken v budově v Nerudově ulici, která patří k základní praktické škole.