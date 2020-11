Jak informovala mluvčí města Kristýna Kňákal Brožová, v rozsáhlejších opravách škol hodlá Česká Lípa pokračovat i v příštím roce. „Už nyní tak radní schválili zadávací podmínky pro veřejnou zakázku na kompletní zateplení budovy Mateřské školy Špičák ve Východní ulici.

Jedná se o poslední budovu této velké školky, která ještě neprošla výraznou rekonstrukcí,“ uvedla mluvčí. Jak poznamenala, vítěznou firmu by město mělo znát do konce roku, stavební práce by pak probíhaly od ledna do července příštího roku. Náklady na tuto zakázku odborníci odhadují na více než 19 milionů korun.

„Město získalo na tento projekt dotaci 4,5 milionu korun. Navíc po provedených úpravách bychom měli ročně ušetřit 150 tisíc korun na energiích,“ zmínila starostka Jitka Volfová. „Jsem ráda, že jsme investice do škol nemuseli zastavovat a že se nám daří stav školských budov neustále zlepšovat,“ podotkla Volfová.

Město chce školku ve Východní, jejíž kapacita je 80 dětí, kompletně zateplit, vyměnit okna, dveře, ale zároveň také zrekonstruovat rozvody studené a teplé vody, opravit požární vodovod, instalovat systém nuceného větrání, vyměnit vzduchotechniku v kuchyni, vyměnit svítidla, upravit otopný systém a zrekonstruovat sociální zařízení.

Zdroj: MUCLKvůli připravované obnově se školka z Východní ulice na podzim přestěhovala do jiné pobočky Mateřské školy Špičák – do ulice Na Výsluní, která má kapacitu 140 žáků. A nachází se jen několik desítek metrů od areálu MŠ Východní. „Rekonstrukce byla v plánu, a abychom měli čas na přestěhování a vyklizení mateřské školy, učinili jsme tak už o prázdninách. Stěhování v průběhu školního roku by bylo příliš náročné,“ uvedla Jana Timová, ředitelka MŠ Špičák.

Jak upřesnila, aktuálně tak fungují Na Výsluní dočasně dvě školky. Tři třídy Východní a dvě třídy Na Výsluní, kde v minulých letech byly jen dvě třídy. „Nouzový stav kapacitu nezměnil, rodiče děti z mateřské školy neodhlašují,“ řekla Timová.

Škola Na Výsluní je celá zateplená, jsou vyměněná okna, dveře, má nová sociální zařízení. „Zároveň město vyměnilo rozvody vody, nechalo instalovat novou vzduchotechniku v kuchyni, ve třídách přibyly interiérové vnitřní vzduchotechnické jednotky s rekuperací,“ sdělila Kristýna Kňákal Brožová. Podle ní obnova MŠ Na Výsluní stála 17,2 mil. Kč a realizovala ji od ledna do července letošního roku firma Versana. I na tuto stavbu získalo město dotaci, tentokrát ve výši 4 milionů Kč.

Do konce tohoto školního roku by pak mělo být kompletně hotové také zateplení základní školy na Ladech, které je zatím největší modernizací českolipské školy v posledních letech a městskou kasu vyjde na necelých 90 mil. Kč. Proměny se také brzy dočká zanedbané školní hřiště u ZŠ Jižní. Tu ještě pak čeká další investice související s přesunem třídy mateřské školy, která nyní sídlí v posledním neopraveném pavilonu ZŠ speciální Jižní. Odhadované náklady na akci jsou 5 mil. Kč.